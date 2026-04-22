"Me ha impactado": Edna Bonilla cuestiona a Cepeda por excluir al centro de debates presidenciales

Sigue el debate nacional de cara a los comicios presidenciales para elegir el próximo Gobierno y en el centro de la crítica ha estado Iván Cepeda, en especial por su incomodidad de participar en debates públicos y que solo lo haría con los de extrema derecha, dejando por fuera otras posturas, algo que no ha caído bien en diferentes sectores políticos y candidatos, incluyendo a Edna Bonilla, formula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

“A mí me ha impactado eso, te quiero decir, es sincero lo que les estoy diciendo, porque yo nunca he sido de izquierda, jamás he sido de izquierda, Pero respecto a la izquierda de este país, creo que este Gobierno ha tenido cosas, algunas cosas positivas, muchas cosas que no comparto definitivamente de este Gobierno (..) Que el candidato Iván Cepeda dice hay dos modelos del país, uno que es la derecha y la extrema derecha representada en el candidato Abelardo y en la candidata Paloma, y otro modelo que es el de él, que es un modelo de izquierda. Eso me parece absolutamente reduccionista, pero sobre todo absolutamente antidemocrático”, dijo la formula vicepresidencial de diálogo con Recap de Blu Radio.

Bonilla aprovechó el espacio para reivindicar el papel del centro político en Colombia, rechazando las críticas que lo califican como una postura “tibia”. Según explicó, el centro representa una ideología clara basada en la toma de decisiones equilibradas y fundamentadas en evidencia.

Edna Bonilla y Sergio Fajardo X: @EdnaBonillaSeba y @sergio_fajardo

“No soy tibia… el centro es tomar lo mejor de distintas posturas con responsabilidad”, aseguró, destacando que temas como la seguridad y la salud no deben ser monopolizados por una sola corriente ideológica. Para la fórmula vicepresidencial de Fajardo, el riesgo de limitar estos espacios radica en debilitar la representación de amplios sectores ciudadanos.



“Últimamente estoy un poquito incómoda con esta posibilidad de que no haya debates, también les quiero decir, o sea, creo que la democracia necesita debates. Eso, por ejemplo, no me ha gustado, que un hombre que yo considero un demócrata, como puede ser Iván Cepeda, se niegue a debates, o una persona que ponga unos requisitos excesivos. Digo, no, la democracia no se construye así. Entonces, obvio, hay cosas que uno dice. El ritmo de trabajo no me ha costado, no me ha costado, pero, pero en general el balance es súper positivo. Yo estoy contenta”, puntualizó.