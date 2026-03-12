En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Edna Bonilla

Edna Bonilla

  • Sergio-Fajardo-AFP.jpg
    Sergio Fajardo
    Foto: AFP
    Elecciones Colombia 2026

    “En mi gobierno no habrá ni Wadith Manzur ni Benedetti”: Sergio Fajardo

    El candidato enfatizó que su objetivo es devolverle la dignidad a la palabra "servidor público" y construir una cultura de convivencia ciudadana. Fajardo vinculó su postura ética con su formación académica, señalando que el rigor de las matemáticas es su principal herramienta contra la deshonestidad.

  • fajardo-edna-bonilla-blu.jpg
    Sergio Fajardo y Edna Bonilla
    Foto: Prensa Sergio Fajardo
    Elecciones Colombia 2026

    Edna Bonilla revela por qué decidió aceptar vicepresidencia de Fajardo, ¿dijo no a Claudia López?

    La exsecretaria de Educación de Bogotá explica por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y promete poner la educación en el centro del debate electoral de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad