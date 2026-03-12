Blu Radio Edna Bonilla
Edna Bonilla
“En mi gobierno no habrá ni Wadith Manzur ni Benedetti”: Sergio Fajardo
El candidato enfatizó que su objetivo es devolverle la dignidad a la palabra "servidor público" y construir una cultura de convivencia ciudadana. Fajardo vinculó su postura ética con su formación académica, señalando que el rigor de las matemáticas es su principal herramienta contra la deshonestidad.
Edna Bonilla revela por qué decidió aceptar vicepresidencia de Fajardo, ¿dijo no a Claudia López?
La exsecretaria de Educación de Bogotá explica por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y promete poner la educación en el centro del debate electoral de 2026.