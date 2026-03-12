Edna Bonilla revela por qué decidió aceptar vicepresidencia de Fajardo, ¿dijo no a Claudia López?

La exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, fue presentada como la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo para las elecciones presidenciales de 2026. En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, la académica y exfuncionaria pública explicó las razones que la llevaron a dar el salto a la política electoral y aseguró que su principal bandera será la educación como eje de transformación social en Colombia.

Bonilla, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en el sector público y académico, afirmó que la decisión de aceptar la candidatura responde a una vocación de servicio y a la necesidad de ofrecer nuevas alternativas políticas para el país.

“Es una decisión difícil, pero siempre mediada por una vocación de servicio, y sobre todo con una convicción de ofrecerle a las y los ciudadanos alternativas”, aseguró durante la entrevista.

La candidata vicepresidencial enfatizó que su apuesta política busca posicionar la educación como prioridad nacional, sin desconocer que Colombia enfrenta retos complejos en múltiples sectores: “Necesitamos una sociedad que priorice la educación, pero también sabemos que hay retos en economía, seguridad, salud, arte, cultura y en los derechos de las mujeres”, señaló.



Sergio Fajardo y Edna Bonilla Foto: Blu Radio

La educación como eje de la propuesta política

Uno de los principales mensajes de Bonilla durante la conversación radial fue su intención de convertir la educación en el centro de la agenda pública si la fórmula de Fajardo llega al poder: “Me siento muy orgullosa de ser una mujer que lleva en el alma la educación, pero que también tiene una mirada política y una capacidad de servicio al país”, afirmó.

La exsecretaria recordó que durante su gestión en Bogotá tuvo que enfrentar uno de los momentos más complejos para el sistema educativo: la pandemia de COVID-19. Según explicó, el reto consistió en mantener el funcionamiento del sistema educativo en medio de las restricciones sanitarias.

“Tuvimos la pandemia y tratamos de sacar adelante la educación, y lo logramos”, destacó. Bonilla también subrayó algunos logros de su paso por la administración pública, entre ellos la entrega de 40.000 becas para jóvenes y 38.000 becas de formación para el trabajo, iniciativas que, según dijo, permitieron ampliar oportunidades educativas para miles de estudiantes. “Es posible cambiar las ciudades y el país a través de la educación”, insistió.



Experiencia en el sector público

La candidata vicepresidencial cuenta con una trayectoria de varios años en la administración pública. Además de ser secretaria de Educación de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López, también ocupó cargos como secretaria de Hábitat y gerente de la Caja de Vivienda Popular en administraciones anteriores.

Bonilla recordó que uno de sus mentores políticos fue el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón, quien influyó en su visión sobre el servicio público. “Tuve el honor de trabajar en distintos cargos en la ciudad, siempre con la convicción de que el servicio público debe transformar la vida de las personas”, explicó.

Para la fórmula vicepresidencial de Fajardo, esta experiencia en gestión pública representa una diferencia frente a otras candidaturas. “He ejercido la política desde el servicio público, garantizando que los colegios estén abiertos y que los jóvenes tengan oportunidades”, señaló.



La apuesta por el centro político

Durante la entrevista también se abordó su relación política con la exalcaldesa Claudia López y la posibilidad de que su candidatura atraiga votantes cercanos a ese sector político. Bonilla evitó presentar la decisión como una ruptura y expresó reconocimiento hacia la exmandataria.

“Con Claudia López no tengo sino palabras de gratitud, de admiración y de afecto”, afirmó. Sin embargo, defendió su decisión de acompañar a Fajardo en la contienda presidencial, argumentando que se trata de una oportunidad para fortalecer el centro político en Colombia.

“El país tiene una complejidad enorme y los extremos polarizantes a veces no nos dejan pensar en soluciones”, dijo. “Creo que el centro realmente existe y esta es una oportunidad para reactivarlo”.

La académica aseguró que las encuestas reflejan que muchos ciudadanos se identifican con posiciones moderadas y que su campaña buscará representar a ese electorado. “Invito a los colombianos a que nos conozcan y vean que sí tenemos una opción para el país”, añadió.

Claudia López Foto: Blu Radio

Una decisión personal y familiar

Bonilla también reconoció que aceptar la candidatura implicó una decisión personal importante, discutida con su entorno cercano. “A veces las decisiones pueden ser costosas emocionalmente y difíciles, pero mi familia me acompaña en este proceso”, señaló.

Para la exfuncionaria, el momento político actual exige nuevas alternativas que respondan a los cambios que ha experimentado la sociedad colombiana. “El país cambió y nosotros lo entendemos. Ese país que cambia necesita alternativas en 2026”, afirmó.

El inicio de la campaña

Con su designación oficial, Edna Bonilla inicia una nueva etapa en su carrera pública: pasar de la academia y la gestión administrativa a la política electoral nacional: “Es un honor ser candidata a la vicepresidencia”, expresó durante la entrevista, en la que también envió un mensaje directo a los electores: “Voten por nosotros”.