Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Edna Bonilla revela por qué decidió aceptar vicepresidencia de Fajardo, ¿dijo no a Claudia López?

Edna Bonilla revela por qué decidió aceptar vicepresidencia de Fajardo, ¿dijo no a Claudia López?

La exsecretaria de Educación de Bogotá explica por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y promete poner la educación en el centro del debate electoral de 2026.

