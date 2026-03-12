Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial

El cuarto encuentro que se llevó a cabo este jueves entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, en el que se discutieron los detalles de la posible fórmula vicepresidencial, dejó como resultado la oficialización de Oviedo como fórmula vicepresidencial de Valencia.

El anuncio se produjo en la mañana de este jueves desde la residencia de Valencia, ubicada en el norte de Bogotá, donde ambos sostuvieron una reunión que terminó con la oficialización del acuerdo político. Con este paso, la candidata presidencial consolida el tiquete con el que buscará competir en la primera vuelta presidencial.

Oviedo llegó al encuentro hacia las 10:10 de la mañana. Minutos después se difundió un video en el que se observa el momento en que Valencia lo recibe, lo saluda con un abrazo y le dice: “bienvenido, vicepresidente”, confirmando públicamente la decisión.

La definición de la fórmula vicepresidencial se produjo tras varios días de conversaciones entre ambos dirigentes. Según se conoció, Valencia y Oviedo sostuvieron reuniones desde el lunes pasado para intentar concretar el acuerdo político. Sin embargo, solo hasta este jueves se logró formalizar la alianza.



En ese sentido, esta sería la cuarta reunión entre los dos dirigentes en la semana. Las citas anteriores, realizadas entre lunes y miércoles, no habían logrado cerrar la negociación ni permitir el anuncio oficial. Finalmente, en la mañana de este jueves se alcanzó el consenso que permitió confirmar el tiquete presidencial.

La campaña tiene previsto realizar su primer evento público conjunto en las próximas horas. A las 11:30 de la mañana, Valencia y Oviedo participarán en un acto político en el sector del GranSan, en el centro de Bogotá, donde presentarán oficialmente la fórmula ante simpatizantes y medios de comunicación.

Además, se espera que este viernes ambos dirigentes acudan a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar la inscripción de su candidatura presidencial con miras a la primera vuelta electoral.

La llegada de Oviedo al tiquete presidencial representa un movimiento político relevante dentro de la campaña. El exdirector del DANE obtuvo cerca de 1,2 millones de votos en las elecciones regionales en las que aspiró a la Alcaldía de Bogotá, resultado que lo posicionó como una de las figuras con mayor respaldo electoral reciente en la capital. Su inclusión en la fórmula busca ampliar la base política de la campaña, especialmente entre votantes urbanos y jóvenes, sectores donde el economista y exfuncionario ha tenido reconocimiento público.

“Hubo un ofrecimiento y ella va a tener la decisión a partir de todo el escenario de evaluación que tiene que hacer con su partido y con la conformación de la coalición”, señaló Oviedo en declaraciones a los medios en la reunión del miércoles.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Suministrada El Espectador