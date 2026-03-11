En vivo
Elecciones Colombia 2026  / "Oviedo dirá sí a la vicepresidencia de Paloma; póngale la firma": Mauricio Cárdenas

“Oviedo dirá sí a la vicepresidencia de Paloma; póngale la firma”: Mauricio Cárdenas

El exministro Mauricio Cárdenas dijo la "escaramuza" sobre la JEP pasará y se fortalecerá la coalición.

