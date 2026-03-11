“Oviedo dirá sí a la vicepresidencia de Paloma; póngale la firma”: Mauricio Cárdenas

El excandidato presidencial y exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas aseguró que el economista Juan Daniel Oviedo terminará aceptando la propuesta de ser candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Paloma Valencia, en medio de las negociaciones que buscan consolidar la coalición surgida tras la Gran Consulta por Colombia.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Cárdenas afirmó que el proceso que atraviesa el bloque político corresponde a una fase natural de transición entre la consulta interna y la construcción de una coalición para competir en las próximas elecciones presidenciales.

“Estoy convencido de que Juan Daniel Oviedo va a decir que sí. La lógica, los mensajes que están llegando de todas partes indican que el acuerdo será respetar las diferencias y seguir adelante”, afirmó Cárdenas.

Según el exministro, el objetivo central de la alianza es consolidar una plataforma política amplia que incluya distintos sectores ideológicos, desde posiciones más conservadoras hasta visiones moderadas del centro.



Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia

La transición hacia una coalición electoral

Cárdenas explicó que la discusión actual refleja el proceso de negociación propio de cualquier alianza política que busca gobernar. “El próximo gobierno no va a ser de un solo partido. No puede ser únicamente del Centro Democrático; tiene que recoger a otros movimientos y partidos que hicieron parte de la consulta”, señaló.

En ese contexto, indicó que las diferencias ideológicas entre algunos integrantes de la coalición —especialmente en torno al acuerdo de paz firmado en 2016— no deberían convertirse en un obstáculo para consolidar la alianza. Para el exministro, insistir en ese debate podría fracturar el bloque opositor y poner en riesgo su desempeño electoral.

“Si nos ponemos a discutir el acuerdo del 2016, nos vamos a empantanar. Ese tema no debería ser parte de la campaña porque puede dividirnos en un momento clave”, sostuvo.

El debate sobre el acuerdo de paz

Uno de los puntos de fricción entre los sectores que integran la coalición ha sido la postura frente al acuerdo de paz con las FARC, especialmente entre quienes apoyaron el “Sí” en el plebiscito de 2016 y quienes respaldaron el “No”.

Cárdenas reconoció que dentro del bloque existen posiciones distintas, pero insistió en que la salida es el respeto mutuo y el cumplimiento institucional de lo pactado. “Yo voté por el Sí en el 2016 y estoy de acuerdo con que el acuerdo debe implementarse y que se debe respetar a la JEP y sus decisiones”, afirmó.

No obstante, subrayó que el pragmatismo político exige evitar confrontaciones internas sobre ese tema. “No tiene sentido rasgarnos las vestiduras por discusiones de hace ocho años cuando lo importante es construir una mayoría para gobernar”, agregó.



Los cinco puntos que unen a la coalición

Más allá de las diferencias, Cárdenas aseguró que la coalición tiene una base programática común que permitirá articular una propuesta política competitiva.

El exministro enumeró cinco puntos centrales que, según él, unen a los distintos sectores de la alianza:

Poner fin a la política de “paz total”. Restablecer la estabilidad fiscal y económica del país. Respaldar al sector privado y evitar políticas de estatización. Mantener buenas relaciones internacionales con Estados Unidos e Israel. Rechazar la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

En esos cinco puntos fundamentales estamos de acuerdo y con eso vamos a ganar las elecciones aseguró.

Optimismo frente a la decisión de Oviedo

Cárdenas reiteró que la candidatura vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo es, en su opinión, el paso lógico para fortalecer la coalición. Incluso afirmó que el exdirector del DANE tiene una responsabilidad política frente a los votantes que respaldaron su candidatura en la consulta.

“Por los votos que sacó y por la responsabilidad que tiene en este momento, Juan Daniel Oviedo debe ser el candidato a la vicepresidencia”, aseguró. En ese sentido, el economista manifestó su expectativa de que el acuerdo político se concrete en las próximas horas.