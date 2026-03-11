En vivo
Con alias 'Ramiro' cayeron su hermana y su compañera sentimental: así fue el operativo

Con alias 'Ramiro' cayeron su hermana y su compañera sentimental: así fue el operativo

Junto a alias 'Ramiro', cayó un actor clave en las conexiones criminales del grupo: alias 'el mexicano Richard'. Este sujeto era considerado el enlace vital entre las estructuras del Cauca y las del norte de Antioquia, pertenecientes al bloque occidental Jacobo Arenas. Con su caída, se fractura la coordinación logística y el flujo de recursos entre estas regiones.

