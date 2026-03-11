Con alias 'Ramiro' cayeron su hermana y su compañera sentimental: así fue el operativo

En una contundente operación militar desarrollada en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, las Fuerzas Militares de Colombia lograron la neutralización de alias 'Ramiro', máximo cabecilla de la estructura 18 de las disidencias de las Farc. Este golpe estratégico no solo afectó el mando principal de la organización criminal, sino que también desarticuló su círculo más íntimo y familiar.



Un golpe al corazón de la estructura 18

El operativo, que resultó en un total de siete bajas, fue el resultado de un seguimiento minucioso por parte de las autoridades. Según explicó el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, se trató de una labor de "inteligencia dominante que se viene realizando ya desde hace unos meses atrás y es un seguimiento que se le hace a estas estructuras y especialmente a estos cabecillas".

Junto a alias 'Ramiro', cayó un actor clave en las conexiones criminales del grupo: alias 'el mexicano Richard'. Este sujeto era considerado el enlace vital entre las estructuras del Cauca y las del norte de Antioquia, pertenecientes al bloque occidental Jacobo Arenas. Con su caída, se fractura la coordinación logística y el flujo de recursos entre estas regiones.



El círculo familiar y sentimental de 'Ramiro'

Uno de los detalles más impactantes del operativo fue la captura de las personas más cercanas al cabecilla. Entre los detenidos se encuentran su hermana, identificada como Jeleni, quien resultó herida en los combates y recibió primeros auxilios por parte de las tropas antes de ser trasladada a un hospital.

Asimismo, fue capturada alias 'la Baby' o Alejandra, señalada como la compañera sentimental de 'Ramiro'.

El general López enfatizó que, además de sus familiares, en el lugar "caen otros sujetos que son los del círculo de seguridad de este sujeto", lo que representa un desmantelamiento total de su unidad de protección inmediata.



De Calarcá a Mordisco: una traición por finanzas

La trayectoria de alias 'Ramiro' estuvo marcada por cambios de bando motivados por intereses económicos. Aunque anteriormente pertenecía a la facción de Calarcá, en octubre de 2025 se alineó oficialmente con la facción de 'Iván Mordisco'.



Sobre este cambio de bando, el alto oficial fue enfático en señalar que el motor de estas disidencias no es la política: "Ustedes saben que aquí no hay nada ideológico. Ustedes saben que aquí depende es de la el narcotráfico y la minería ilegal y los recursos. Esa es la pelea que tiene". Se presume que la ruptura con Calarcá ocurrió porque los cabecillas "seguramente no se pusieron de acuerdo en sus finanzas".

Escuche aquí la entrevista: