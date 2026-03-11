En vivo
Ni BYD ni Changan: esta es la marca de carros que domina China en 2026 y se encuentra en Colombia

Ni BYD ni Changan: esta es la marca de carros que domina China en 2026 y se encuentra en Colombia

Durante 2025, Geely alcanzó 3.024.567 vehículos vendidos, superando sus metas anuales y este año ya va liderando la carrera.

