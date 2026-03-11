Ni BYD ni Changan: esta es la marca de carros que domina China en 2026 y se encuentra en Colombia

Cuando se habla del crecimiento de los carros chinos, muchas personas piensan inmediatamente en fabricantes como BYD o Changan. Sin embargo, una de las compañías que más está consolidando su presencia en el mercado automotor de China es Geely Auto, marca que además ya tiene presencia en Colombia.

La compañía arrancó 2026 con cifras que reflejan un crecimiento sostenido en su mercado local y una expansión acelerada hacia otros países.



Geely lidera ventas en China en el inicio de 2026

Según los datos más recientes de la empresa, Geely vendió 206.160 vehículos en febrero de 2026 a nivel global, manteniendo crecimiento interanual por segundo mes consecutivo. En el acumulado de enero y febrero, las ventas en China alcanzaron 476.327 unidades.

El comportamiento contrasta con el de otras marcas del sector. Por ejemplo, BYD reportó 400.241 unidades vendidas en el mismo periodo, lo que representa una caída cercana al 36 % frente al inicio del año anterior.

Geely EX5 Foto: Geely

¿Por qué Geely superó en ventas a BYD?

Una parte importante del crecimiento de Geely está relacionada con su oferta de vehículos de nueva energía (NEV), categoría que incluye carros eléctricos e híbridos.



Dentro de este grupo participan varias marcas del conglomerado, entre ellas:



Lynk & Co

Zeekr

Solo en febrero, las ventas de vehículos electrificados del grupo alcanzaron 117.488 unidades, lo que representa un aumento interanual del 19 %.

En el acumulado del primer bimestre del año, las ventas de este tipo de vehículos llegaron a 241.740 unidades, un crecimiento del 10 % frente al mismo periodo de 2025.

Algunos modelos también han logrado cifras estelares dentro del portafolio de la compañía:



Geely EX2, que ya supera 610.000 unidades vendidas desde su lanzamiento.

que ya supera 610.000 unidades vendidas desde su lanzamiento. Geely EX5, con más de 250.000 unidades acumuladas.

Geely STARRAY EM-i, que mantiene ventas mensuales superiores a 10.000 unidades.

Geely EX2 es uno de los 3 carros con los que llegó la marca a Colombia Foto: Geely

¿Cuántos carros exporta Geely?

El crecimiento de la compañía no se limita al mercado chino. En febrero, Geely reportó 60.879 vehículos exportados, lo que representa un incremento interanual del 138 %.

De ese total, 40.852 unidades correspondieron a vehículos electrificados, lo que equivale a cerca del 67 % de las exportaciones.

Este aumento refleja el interés de distintos mercados internacionales por modelos híbridos y eléctricos fabricados en China.

El buen inicio de 2026 se apoya en un año anterior especialmente fuerte para la compañía.

Durante 2025, Geely alcanzó 3.024.567 vehículos vendidos, superando sus metas anuales y registrando un crecimiento del 39 % frente al año anterior.

Dentro de ese total, 1.687.767 unidades correspondieron a vehículos de nueva energía, lo que representó un aumento del 90 % en este segmento.

Geely Safety Centre en Hangzhou Bay, China Foto: cortesía a Blu Radio

La presencia de Geely en Colombia

El crecimiento global de la marca también se refleja en su expansión hacia mercados de América Latina. En Colombia, Geely cuenta con presencia comercial desde finales del 2025 con el carro eléctrico EX2, el SUV eléctrico mediano EX5, y el híbrido enchufable Starray EM-i.