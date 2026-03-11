Desde esta fecha, Renault dejará de vender carros a gasolina: se centrará en híbridos y eléctricos

El fabricante francés Renault cambiará su estrategia para los próximos años y dejará de vender carros exclusivamente a gasolina en Europa y concentrar su oferta en modelos electrificados.

La decisión forma parte de un nuevo plan estratégico de la compañía que proyecta una transformación gradual de su portafolio hacia vehículos híbridos y eléctricos antes de finalizar la década.



¿Desde cuándo Renault dejará de vender carros solo a gasolina?

De acuerdo con el plan presentado por la compañía, Renault prevé que para 2030 todas sus ventas en Europa sean de vehículos electrificados. En esta categoría se incluyen tanto carros híbridos como eléctricos.

En otras palabras, es la muerte en Europa a los motores de combustión interna.

El objetivo forma parte de una estrategia más amplia con la que el fabricante busca aumentar sus ventas globales. La empresa proyecta alcanzar cerca de dos millones de unidades vendidas al año para 2030, lo que representaría un crecimiento cercano al 23 % frente a sus niveles actuales.



¿Qué pasará con Renault en América Latina?

Aunque el cambio hacia la electrificación será total en Europa, la estrategia será diferente en otros mercados.

Renault indicó que fuera de Europa la meta es que el 50 % de las ventas sean electrificadas para 2030, lo que significa que todavía seguirán existiendo modelos con motores de combustión en regiones como América Latina.

Dentro de su plan estratégico, el grupo identificó tres mercados clave para su expansión internacional:



India, considerada la “piedra angular” del proyecto.

Corea del Sur.

América Latina, donde la marca mantiene una fuerte presencia.

Para países como Colombia, esto implica que la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos será más gradual.

El nuevo plan estratégico de Renault

La estrategia presentada por la compañía lleva el nombre “futuREady” y contempla una renovación importante del portafolio de productos durante los próximos años.

Según la empresa, el plan incluye:



22 nuevos modelos en Europa.

16 vehículos completamente eléctricos dentro de ese grupo.

14 modelos adicionales destinados a mercados internacionales.

La electrificación también alcanzará a Dacia, la marca de bajo costo del grupo, que ampliará su oferta de vehículos eléctricos.

Actualmente, Dacia cuenta con un solo modelo eléctrico en Europa (porque hay que recordar que se vende en otros mercados bajo la marca Renault), pero la meta es aumentar la gama hasta cuatro vehículos en los próximos años.

Sin embargo, la estrategia de la compañía contrasta con la de otros fabricantes. El grupo Stellantis, por ejemplo, reportó recientemente una fuerte pérdida neta tras la desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos, que han crecido por debajo de las expectativas en algunos mercados.

Pese a ese escenario, Renault sostiene que su enfoque será reforzar el desarrollo de modelos electrificados mientras mantiene presencia en mercados internacionales donde la transición será más gradual.

El director ejecutivo del grupo, François Provost, explicó que la ambición de la compañía es seguir diseñando y produciendo vehículos competitivos desde Europa.