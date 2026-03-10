La Duster tiene un nuevo hermano: así es el Striker, un crossover híbrido por $100 millones

El portafolio de Renault sigue ampliándose con la presentación del Dacia Striker 2026, un vehículo que mezcla el concepto tradicional de carro familiar con rasgos de crossover, como mayor altura al suelo y una postura de conducción más elevada.

Por ahora se trata de un lanzamiento enfocado al mercado europeo, pues la marca no ha detallado si exportará este carro fuera del continente.

Cabe recordar que la marca rumana (Dacia) pertenece al grupo Renault y varios de sus vehículos terminan adaptándose y comercializándose bajo el logo de Renault en distintos países, como ocurrió con modelos conocidos como la Duster, el Sandero o el Logan

Cómo es el nuevo Dacia Striker

El nuevo Striker se ubica como el familiar más grande que ha desarrollado Dacia hasta ahora. Según la información revelada en este primer adelanto, el modelo alcanza 4,62 metros de longitud, lo que lo posiciona por encima de otros modelos de la marca.



A nivel visual, el diseño mantiene el lenguaje reciente de Dacia, con un frontal que integra el logotipo de la marca en el centro de la parrilla y faros horizontales con firma luminosa actualizada.

En la parte trasera aparecen luces con diseño en forma de “T”, unidas por una franja oscura que atraviesa el portón, con lo que busca darle una imagen más moderna.

En general, el perfil recuerda a un Bigster (Renault Boreal en Latam) más bajo y alargado, con líneas más estilizadas que las vistas en modelos como el Jogger. La suspensión elevada también busca atraer a conductores que prefieren una posición de manejo más alta, algo habitual en los crossovers actuales.

¿Qué motorización tendrá el Striker?

Aunque la información completa del modelo se conocerá oficialmente en junio, Dacia ya adelantó parte de la gama mecánica que tendrá el Striker.

El modelo utilizará motores en Europa ya conocidos dentro del grupo Renault, entre ellos:



Un motor 1.2 TCe disponible en versiones gasolina y bifuel (gasolina y GLP).

disponible en versiones gasolina y bifuel (gasolina y GLP). Un sistema híbrido ligero de 140 cv.

Un full hybrid de 155 cv, que se perfila como la opción electrificada más importante de la gama.

Dependiendo de la configuración, el vehículo podría ofrecer tracción delantera o tracción total, algo que ampliaría su enfoque para distintos tipos de uso.

El precio estimado y lo que significaría en Colombia

En Europa, el Dacia Striker tendría un precio de partida por debajo de los 25.000 euros, lo que equivale aproximadamente a unos 100 millones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio y los impuestos.

Sin embargo, ese valor es solo una referencia, ya que el modelo no ha sido anunciado oficialmente para el mercado colombiano y de llegar tendría que sumarse impuestos, costos de importación, entre otros.

Por ahora habrá que esperar a junio, cuando se realizará la presentación completa del modelo y se conocerán más detalles sobre su tecnología, equipamiento y planes comerciales en distintos mercados.