En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / La Duster tiene un nuevo hermano: así es el Striker, un crossover híbrido por $100 millones

La Duster tiene un nuevo hermano: así es el Striker, un crossover híbrido por $100 millones

El perfil del Striker recuerda a un Bigster (Renault Boreal en Latam) más bajo y alargado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad