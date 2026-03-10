“En este momento no hemos detectado ningún fraude”: asegura la misión electoral de la Unión Europea

Las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia estuvieron rodeadas de un fuerte debate político sobre la transparencia del sistema electoral. En las semanas previas a los comicios, el presidente Gustavo Petro había planteado dudas sobre posibles irregularidades, lo que puso la lupa sobre el funcionamiento de las instituciones electorales.

En medio de ese ambiente, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea entregó un primer balance sobre lo ocurrido durante la jornada de votación. De acuerdo con los observadores internacionales, hasta el momento no se han detectado irregularidades que indiquen fraude electoral.

“En este momento nosotros no hemos detectado ningún fraude”, afirmó Esteban González Pons, jefe de la misión europea, durante una entrevista en Mañanas Blu. El funcionario explicó que la evaluación corresponde al momento actual del proceso, justo cuando apenas comienzan los escrutinios oficiales.



Observadores internacionales destacan normalidad en las elecciones

Elecciones en Colombia Foto: AFP

González Pons explicó que la misión europea desplegó una amplia operación de observación en el país para seguir de cerca el proceso electoral. En total participaron 145 observadores, además de 12 eurodiputados y personal de las embajadas europeas.



Según el jefe de la misión, la información analizada proviene directamente del trabajo en terreno realizado por los observadores y no de reportes de las instituciones colombianas. “El domingo pasado fueron unas elecciones normales, como se habrían producido en cualquier otro país democrático”, aseguró.

El funcionario también destacó que los ciudadanos pudieron votar con libertad y que incluso se registró una participación mayor que en elecciones similares realizadas en las últimas décadas.



Cómo funciona el sistema electoral en Colombia

Durante la entrevista, el jefe de la misión europea explicó algunos elementos del sistema electoral colombiano que buscan garantizar la transparencia del proceso.

Uno de los principales es que el conteo de votos se realiza de forma manual por los jurados de votación. Posteriormente, los resultados pasan al proceso de escrutinio, donde jueces y representantes de los partidos revisan las actas. “El recuento es manual, el software sirve solo como una calculadora”, explicó González Pons.

El observador también recordó que el resultado oficial no es el preconteo que se conoce la noche de las elecciones, sino el que surge del escrutinio que realizan las autoridades electorales en los días posteriores.



Violencia sigue siendo uno de los principales retos

Aunque el balance general es positivo, la misión europea advirtió que el principal desafío para la democracia colombiana sigue siendo la seguridad en algunas regiones. González Pons señaló que existen zonas del país donde grupos armados ilegales intentan presionar a votantes o partidos políticos.

A pesar de ese contexto, el jefe de la misión destacó que el país logró realizar la jornada electoral. “Pese a esa violencia presente en buena parte del territorio colombiano, las elecciones se pudieron celebrar”, afirmó. La misión de la Unión Europea permanecerá en Colombia durante los próximos meses para seguir observando el proceso electoral, especialmente de cara a las elecciones presidenciales.