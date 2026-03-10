Se empiezan a destapar las fórmulas vicepresidenciales: Mañanas Blu, martes, 10 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 10 de marzo de 2026:
- La candidata presidencial Paloma Valencia habló de su victoria en la Gran Consulta por Colombia.
- José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, habló sobre cómo terminó siendo fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella.
- El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló del bombardeo a campamento de disidiencias de las Farc en Ituango, Antioquia.
- El senador electo Luis Carlos Rúa, conocido como "Elefante Blanco", se refirió de su campaña al Congreso.
