La planta de alimentos para mascotas en Colombia que ahora funciona con el sol

La compañía Italcol transformó su matriz energética en el Valle del Cauca mediante la instalación de más de 7.700 módulos bifaciales. Esta infraestructura permite cubrir el 30 % del consumo eléctrico convencional de la operación y evita la emisión de 1.303 toneladas de CO2 equivalente al año. Con este avance, la planta se consolida como una de las pioneras del sector de alimentos para mascotas en el país en implementar proyectos fotovoltaicos de gran escala.

La iniciativa no solo representa un hito ambiental, sino una decisión estratégica de negocio. El proyecto mejora la estabilidad del suministro eléctrico y reduce la exposición a la volatilidad de los costos energéticos, con un retorno de inversión estimado en cuatro años. En el último lustro, Italcol ha destinado entre 10 y 12 millones de dólares a la modernización de esta unidad productiva.

El negocio de Mascotas es hoy un motor estratégico para Italcol. Integrar energía solar a nuestra operación fortalece nuestra competitividad y demuestra que sostenibilidad y eficiencia pueden ir de la mano Afirmó Juan Guillermo Pombo, gerente corporativo de la división de Alimentos para Mascotas.

La operación en Palmira cumple con estándares internacionales como ISO 9001, 14001, 45001 y 50001, además de contar con el registro oficial del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Actualmente, Italcol es la primera empresa del segmento en el país en obtener el Sello de Sostenibilidad Oro, certificación que respalda su modelo operativo bajo criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Por su parte, William Fernando Correa, gerente general de Italener, destacó la autonomía alcanzada: "Es una inversión que nos brinda resiliencia energética. Aquí la sostenibilidad ambiental y la disciplina financiera van de la mano".

Gracias a su ubicación estratégica cerca del puerto de Buenaventura, la planta respalda la expansión hacia Panamá, Ecuador y República Dominicana. El grupo genera cerca de 930 empleos directos y más de 4.000 indirectos, impulsando el desarrollo formal en la región