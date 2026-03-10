En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / La planta de alimentos para mascotas en Colombia que ahora funciona con el sol

La planta de alimentos para mascotas en Colombia que ahora funciona con el sol

Italcol puso en operación un sistema solar fotovoltaico en su planta de Palmira, tras una inversión de 19.000 millones de pesos para fortalecer su transición energética.

