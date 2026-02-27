Ecopetrol instaló paneles solares en colegio de La Guajira que beneficiará a 1.500 estudiantes wayuu

La instalación del sistema solar beneficiará a más de 1.500 estudiantes y 62 docentes que no contaban con las condiciones óptimas para el aprendizaje en la Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, ubicada en el corregimiento de Mayapo, municipio de Manaure en La Guajira; con la intención de ofrecer un suministro de energía constante y confiable para esa comunidad educativa del pueblo wayuu.

Blu Radio. Paneles solares //Foto: Alcaldía de Barrancabermeja

Los paneles instalados en convenio con Gestión Energética S.A. E.S.P. (GENSA) beneficiará a 1.593 estudiantes y 62 docentes, con mejores condiciones de iluminación, seguridad y operación en la institución, lo que contribuye a un entorno más adecuado para el aprendizaje y a la permanencia escolar en esas poblaciones.

El sistema fotovoltaico de 43,6 kWp (kilovatio pico), garantiza energía continua para la operación de espacios esenciales del internado como la cocina y los dormitorios, fundamentales para el bienestar de los estudiantes, quienes permanecen en la institución e incluso residen ahí. Con esa energía se podrían mantener encendidas unas 15 a 20 casas de familia al mismo tiempo con sus electrodomésticos básicos.