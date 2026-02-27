En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Registraduría suspendió capacitación a jurados en Río de Oro, Cesar, por hostigamiento de grupos

Registraduría suspendió capacitación a jurados en Río de Oro, Cesar, por hostigamiento de grupos

En el Municipio de Río de Oro, Cesar, se registró un hostigamiento de los grupos armados contra el comando de la Policía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad