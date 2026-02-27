Registraduría suspendió capacitación a jurados en Río de Oro, Cesar, por hostigamiento de grupos

La Registraduría informó que debido a los hostigamientos de los grupos armados contra el comando de Policía de Río de Oro, Cesar, se tuvo que suspender el proceso de capacitación de jurado de votación.

“La Alcaldía Municipal de Río de Oro ordenó a la comunidad suspender cualquier actividad y resguardarse en sus hogares. Además, el Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, explicó la Registraduría.

En este momento las autoridades evalúan la posibilidad de citar a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, para evaluar las medidas que se deben tomar para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo.

“Es de señalar que, hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, la Registraduría Nacional del Estado Civil no podrá asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, agrega la Registraduría.