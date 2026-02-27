En vivo
Paz  / No hemos visto reducciones concretas: ONU sobre negociaciones de Paz Total

No hemos visto reducciones concretas: ONU sobre negociaciones de Paz Total

Naciones Unidas alertó que las negociaciones con grupos armados no han generado reducciones visibles en reclutamiento infantil, desplazamiento ni confinamiento. El uso de redes sociales para captar menores agrava el panorama.

