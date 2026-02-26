En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Más de 50 masacres y 150 menores reclutados para la guerra en el último año, revela ONU DDHH

Más de 50 masacres y 150 menores reclutados para la guerra en el último año, revela ONU DDHH

Mientras 150 menores fueron reclutados por grupos armados y 30 murieron en medio del conflicto, la violencia dejó 53 masacres y más de 90 defensores asesinados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad