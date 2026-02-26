Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 26 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha posicionado como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta característica lo diferencia de otros sorteos tradicionales y ha despertado el interés de miles de apostadores en todo el país.



Número ganador del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 26 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar el Super Astro Sol

El Super Astro Sol ofrece una mecánica sencilla y accesible para el público general. Su principal atractivo es que el jugador no solo selecciona un número, sino que también lo asocia a un signo zodiacal, lo que amplía las posibilidades dentro del juego.

Para participar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Esta modalidad brinda mayor flexibilidad y más opciones de ganar, lo que explica su creciente popularidad entre los jugadores en Colombia.



Cuánto cuesta jugar el Super Astro Sol

El valor de las apuestas está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en este sorteo.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.

$500 pesos colombianos por jugada. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, lo que garantiza la validez del tiquete y la legalidad de la participación.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar los documentos necesarios para reclamar su premio. Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: se exige lo anterior y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros para reclamar premios, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las opciones favoritas entre los colombianos que consultan diariamente los resultados del chance.