Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en una de las modalidades de chance más llamativas del país, gracias a un formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, mpércoles 25 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 25 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es un proceso práctico y abierto al público general. La mecánica consiste en elegir un número y asociarlo a un signo zodiacal, lo que aumenta las opciones frente a otros juegos similares.

Para jugar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite participar con el mismo número sin importar cuál signo resulte ganador.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar, lo que explica su creciente acogida entre los jugadores.



Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos, facilitando la participación de un público amplio en Colombia.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, para garantizar la seguridad, legalidad y validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación requerida.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, pueden exigirse condiciones adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios mayores a 182 UVT: se deben presentar los requisitos anteriores y una certificación bancaria reciente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros para el cobro de premios, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por quienes siguen de cerca los resultados del chance en Colombia.