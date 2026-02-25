En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae peligroso ladrón señalado de fleteos en Bucaramanga: estaba entre los más buscados

Cae peligroso ladrón señalado de fleteos en Bucaramanga: estaba entre los más buscados

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

