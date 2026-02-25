En vivo
Blu Radio  / Turismo  / Turismo se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional y regional

Turismo se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional y regional

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, destacó cifras históricas en llegada de visitantes y exportación de servicios turísticos, mientras el alcalde Carlos Fernando Galán recalcó el impacto del sector en el empleo en la ciudad, resaltando la construcción del nuevo estadio El Campín para potenciar el entretenimiento y la economía en la capital.

