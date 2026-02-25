Turismo se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional y regional

Durante la inauguración de la vitrina turística de Anato en Bogotá, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, presentó cifras que calificó como históricas y que, según explicó, reflejan una transformación estructural en la canasta exportadora del país.

“Hasta diciembre de 2025, Colombia recibió 22 millones de visitantes no residentes. Es el mayor registro de visitantes de nuestra historia reciente y representa el 137% más que el gobierno anterior. En visitantes extranjeros alcanzamos 14.8 millones de visitantes, es decir, un crecimiento del 138% en comparación con los cuatro años anteriores”, indicó la ministra.

La funcionaria precisó que, en materia de visitantes extranjeros, el país alcanzó 14.8 millones de llegadas de visitantes extranjeros y un crecimiento de 138% en comparación con los años anteriores.

La ministra destacó que el impacto del turismo se refleja con claridad en la balanza de pagos. Según explicó, hasta el tercer trimestre de 2025 el país alcanzó 31.652 millones de dólares en exportaciones de servicios turísticos, un resultado que, según ella, marca un punto de inflexión.



“Este resultado expresa una reconfiguración tangible de nuestra canasta exportadora. En 2025, las exportaciones no minero-energéticas representaron el 52.6% del total exportado, el nivel más alto en la participación histórica de esta canasta dentro de nuestras ventas externas. Pero el turismo no sólo incide en la cuenta corriente, su expansión se traduce en dinamismo directo en el producto interno bruto a través de la agregación de servicios”, aseguró.

En términos de crecimiento interno, detalló que el agregado de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida creció 4,6%, mientras que las actividades de entretenimiento y recreación aumentaron 9,9%. También resaltó el dinamismo regional pues San Andrés creció el 45%, Norte de Santander el 58%, Córdoba el 32%, Arauca el 26% y Magdalena el 24%.



Bogotá fortalece su apuesta por el turismo y el entretenimiento

En la apertura de la vitrina turística también participó el alcalde Carlos Fernando Galán quien destacó el impacto del turismo en la generación de empleo y actividad económica. Señaló que durante el último trimestre del año pasado el sector registró un promedio mensual de 122 mil empleos equivalentes al 2:8% del total de los ocupados en la ciudad.

El mandatario enfatizó que el gasto de los visitantes se traduce en inversión social y desarrollo urbano y recordó que solo el año pasado se realizaron 1.166 grandes eventos en la ciudad, entre conciertos, carreras atléticas, festivales y partidos de fútbol.

“Cada turista que viene a Bogotá tiene un impacto económico y con esos recursos que le dejan a la ciudad hoy estamos haciendo una ciudad más justa. Eso es un promedio de tres grandes eventos al día que se realizan en esta ciudad”, resaltó.

Entre los espectáculos, mencionó presentaciones de artistas y bandas internacionales como Guns N' Roses, Linkin Park, Dua Lipa, Shakira y Andrea Bocelli, lo que posiciona a Bogotá como un epicentro regional de entretenimiento. En ese contexto, anunció una de las apuestas más ambiciosas de infraestructura para el sector.

“No es remodelar el estadio El Campín, no es reforzar el estadio El Campín, no es adecuarlo, es hacer un nuevo estadio El Campín. Eso va a cambiar la dinámica también de entretenimiento en Bogotá”, aseguró.

El alcalde destacó que cerca del 53% de los turistas que llegan a la ciudad lo hacen motivados por eventos y actividades culturales, por lo que esta nueva infraestructura permitirá ampliar la oferta, dinamizar el comercio y fortalecer la gastronomía.

Con cifras récord y nuevos proyectos en marcha, el turismo se posiciona como uno de los pilares del crecimiento económico y de la transformación productiva tanto a nivel nacional como en la capital del país.