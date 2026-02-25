Procuraduría convocó mesa técnica por ingreso de Drogas La Rebaja como posible gestor farmacéutico

La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica para analizar las inquietudes que han surgido frente al ingreso de Drogas La Rebaja como nuevo participante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo con el Ministerio Público, la cadena farmacéutica se encuentra actualmente en una etapa inicial de su proceso de incorporación y adelanta trámites de habilitación con operadores logísticos y puntos de dispensación de medicamentos.

Durante la mesa técnica, liderada por la Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, se precisó que el ingreso efectivo de este gestor farmacéutico será progresivo y estará sujeto al cumplimiento de los mismos requisitos normativos, técnicos y operativos que se exigen a los demás actores del sistema.

El ente de control explicó que la intención de este espacio de diálogo es aclarar las expectativas que se han generado alrededor del proceso, así como su alcance real y estado actual, con el fin de disminuir la incertidumbre manifestada por varios usuarios y trabajadores del sector salud.



Además, señalaron que en este espacio se discutieron aspectos relacionados con la experiencia, las capacidades operativas y la cobertura territorial que tendría Drogas La Rebaja en caso de consolidarse como gestor farmacéutico dentro del sistema.

Finalmente, la Procuraduría reiteró que, por ahora, se trata de un proceso preliminar y que su avance dependerá de la verificación que realicen las autoridades competentes para garantizar que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente.