Blu Radio  / Salud  / Procuraduría convocó mesa técnica por ingreso de Drogas La Rebaja como posible gestor farmacéutico

El objetivo de esta mesa es abrir un canal de diálogo que permita precisar el alcance real del proceso y reducir la incertidumbre que existe entre pacientes, usuarios y trabajadores del sector.

La Rebaja S.A.S. asume rol como gestor farmacéutico institucional
Foto: El Espectador
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

