Blu Radio  / Salud  / Sindicato de Drogas La Rebaja plantea exigencias laborales y pide claridad institucional

Sindicato de Drogas La Rebaja plantea exigencias laborales y pide claridad institucional

La organización sindical de Drogas La Rebaja advirtió sobre riesgos para 5.600 empleos y reclamó el reconocimiento de la sustitución patronal, la protección de aportes sociales y una respuesta clara del Estado.

Drogas La Rebaja
Drogas La Rebaja.
Foto: Google Maps
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 06:03 p. m.

El Sindicato de Trabajadores de Copservir – Drogas La Rebaja emitió un pronunciamiento en el que expone preocupaciones relacionadas con la situación laboral y económica de los más de 5.600 empleados vinculados a la cooperativa. Según el comunicado, uno de los principales puntos es la negativa de la administración designada y de Drogas La Rebaja S.A.S., en representación del Ministerio de Salud, a reconocer la sustitución patronal, figura contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo entre los artículos 67 y 70.

El sindicato señaló que los aportes de los trabajadores asociados se han visto afectados en un 87 %, debido a la absorción de pérdidas generadas por establecimientos que desde 2022 no pertenecen a la cooperativa. Asimismo, advirtió que la intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que completa 18 meses, no ha logrado frenar el aumento de pérdidas económicas, lo que pone en riesgo la estabilidad de la entidad y de las familias vinculadas.

Entre las solicitudes de la organización sindical se destacan: el reconocimiento inmediato de la sustitución patronal, la protección y restitución de los aportes sociales, transparencia en la gestión de la intervención y un pronunciamiento oficial del Estado frente a estas obligaciones.

Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Foto: Ministerio de Salud

El sindicato reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la estabilidad de los trabajadores y la continuidad del modelo de economía solidaria en Colombia.

En contacto con Blu Radio, el Ministerio de Salud indicó que el tema corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, esta entidad señaló que la responsabilidad recae en la Superintendencia de la Economía Solidaria, mientras que dicha entidad a su vez remitió la consulta nuevamente a la Superintendencia de Salud, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial de fondo.

