Expectativa entre trabajadores de Drogas La Rebaja en Cali por transición con MinSalud

Los empleados de Drogas La Rebaja están a la expectativa de cuál será su futuro al conocer que ahora el control de la empresa será asumido por el Ministerio de Salud, el cual intentará convertir sus más de 800 tiendas en dispensarios de medicamentos para los colombianos.

Son más de 5.800 trabajadores de esta empresa que están en incertidumbre con la transición de la administración de la empresa, que ya no será dirigida por la cooperativa Copservir, sino que quedará en manos del gobierno nacional.

Carlos Arturo Cárdenas, presidente del sindicato de trabajadores de Drogas La Rebaja en Cali, aseguró que lo más importante para ellos es que en el proceso de cambio, se les garanticen sus derechos laborales.

"Apoyamos la decisión pero hay que tener en cuenta que los trabajadores en este momento viven una incertidumbre por el tema de la cooperativa. Vamos perdiendo los aportes de esa cooperativa y el señor interventor no nos da razón de esos aportes. Tampoco nos da resultados ni cuentas claras de lo que está sucediendo", expresó el presidente del sindicato.

