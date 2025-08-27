Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Expectativa entre trabajadores de Drogas La Rebaja en Cali por transición con MinSalud

Expectativa entre trabajadores de Drogas La Rebaja en Cali por transición con MinSalud

Actualmente la empresa cuenta con más de 800 establecimientos comerciales en todo el país, que se convertirán entonces en distribuidores de medicinas según el Ministerio de Salud.

Drogas La Rebaja.png
Drogas La Rebaja //
Foto: Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 08:37 a. m.

Los empleados de Drogas La Rebaja están a la expectativa de cuál será su futuro al conocer que ahora el control de la empresa será asumido por el Ministerio de Salud, el cual intentará convertir sus más de 800 tiendas en dispensarios de medicamentos para los colombianos.

Son más de 5.800 trabajadores de esta empresa que están en incertidumbre con la transición de la administración de la empresa, que ya no será dirigida por la cooperativa Copservir, sino que quedará en manos del gobierno nacional.

Carlos Arturo Cárdenas, presidente del sindicato de trabajadores de Drogas La Rebaja en Cali, aseguró que lo más importante para ellos es que en el proceso de cambio, se les garanticen sus derechos laborales.

"Apoyamos la decisión pero hay que tener en cuenta que los trabajadores en este momento viven una incertidumbre por el tema de la cooperativa. Vamos perdiendo los aportes de esa cooperativa y el señor interventor no nos da razón de esos aportes. Tampoco nos da resultados ni cuentas claras de lo que está sucediendo", expresó el presidente del sindicato.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.