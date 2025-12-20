James Rodríguez ya tiene equipo para 2026: confirman quién lo fichó

El ‘10’ colombiano, James Rodríguez, sigue dando de qué hablar. Su paso por el Club León de México dejó un sabor amargo y, aunque fue una de las figuras de la escuadra esmeralda, lo cierto es que no logró ser determinante en los momentos clave. De hecho, en la más reciente temporada de la Liga MX, 'La Fiera' terminó prácticamente estancada en la parte baja de la tabla.

El último partido de James con la camiseta del León fue el pasado 8 de noviembre. A pesar de una actuación destacada, no pudo evitar la derrota 1-2 frente al Puebla. El colombiano estuvo en el campo durante 83 minutos, mostrando destellos de su calidad, pero ese encuentro también marcó el final de su etapa en el club. Tras el compromiso, el técnico Ignacio ‘Nacho’ Ambriz se despidió del volante.

Aunque el entrenador elogió su talento, el adiós no fue como muchos esperaban. “Le pedí que lo disfrutara, que entendiera que no era la despedida que hubiera querido, pero que la gente le demostró su cariño. Le dije: ‘a donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’. Solo me queda desearle lo mejor”, expresó Ambriz.



¿James Rodríguez ya tiene equipo para 2026?

Aunque pocos lo veían venir, James Rodríguez fue anunciado como embajador oficial de nubia en Colombia para el año 2026. Se trata de una marca que ha venido consolidándose en el mundo de la tecnología y que busca fortalecer su posicionamiento en el país, asociando su imagen con conceptos como calidad a buen precio, especialmente en segmentos como gaming, multitarea y creación de contenido.

De acuerdo con la gerente de Mercadeo de nubia en Colombia, Daniela Jiménez, la elección de James responde a una visión clara de liderazgo. “En todo equipo hay una figura que marca la diferencia: un 10 que organiza, ejecuta estrategias y lidera. En nubia buscábamos una persona que representara ese liderazgo. James cumple con esa visión: es disciplinado, comprometido, influyente y entiende el valor de la tecnología en el desempeño”, explicó.



James Rodríguez, imagen de nubia Suministrado nubia

Qué celulares tiene nubia en Colombia

La marca ha introducido en el mercado colombiano varios modelos con un enfoque claro en rendimiento y eficiencia:



nubia Neo 3 y Neo 3 GT , dirigidos al público gamer, con procesadores especializados, sistemas de refrigeración, pantallas de alta frecuencia, modos dedicados para juego y baterías pensadas para largas jornadas.

, dirigidos al público gamer, con procesadores especializados, sistemas de refrigeración, pantallas de alta frecuencia, modos dedicados para juego y baterías pensadas para largas jornadas. nubia Focus 2 y Focus 2 Ultra , orientados a fotografía y video, con sensores de alta sensibilidad, estabilización inteligente y procesamiento inmediato de imagen.

, orientados a fotografía y video, con sensores de alta sensibilidad, estabilización inteligente y procesamiento inmediato de imagen. nubia Air, un dispositivo ultradelgado y liviano, con resistencia al agua y al polvo bajo certificaciones IP68, IP69 e IP69K.

Dónde va a jugar James Rodríguez en 2026

Mientras se prepara para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Colombia, el futuro deportivo de James Rodríguez sigue siendo una incógnita. Tras su salida del Club León, encontrar un equipo que le permita mantenerse en ritmo competitivo se ha convertido en un aspecto clave de cara al certamen.

En ese contexto, han surgido varios rumores. Algunos ubican al ‘10’ en clubes como Valencia o Sevilla, lo que significaría un posible regreso a la Liga de España. Otros apuntan a una eventual llegada a la MLS, donde ya compiten figuras de talla mundial como Lionel Messi, Sergio Busquets, Olivier Giroud y Luis Muriel. Sin embargo, por ahora, no hay confirmación oficial sobre cuál será el próximo destino de James Rodríguez.