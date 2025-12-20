En vivo
Pacífico

Detonan de forma controlada cilindro con explosivos en la vía Cali- Buenaventura

Unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación. Las autoridades investigan quienes serían los responsables.

