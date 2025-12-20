Cayó MiLoto de nuevo: un jugador se llevó $300 millones este 19 de diciembre

MiLoto ha coronado a un nuevo millonario en Colombia. Durante el Sorteo #453, celebrado en la noche de este viernes, 19 de diciembre de 2025, un afortunado jugador de Bogotá logró acertar la combinación completa de cinco números, asegurando el premio mayor acumulado que ascendía a $300 millones de pesos.

Los números que definieron la suerte en esta jornada fueron el 10, 20, 15, 27 y 22.

El sorteo no solo benefició al ganador principal. Según el reporte oficial del operador del juego, la jornada repartió un total de $389 millones entre 13.940 ganadores en sus diferentes categorías de premiación.

La estructura de premios de este sorteo se distribuyó de la siguiente manera:



5 Aciertos: 1 ganador, que obtiene el premio mayor de $300.000.000.

1 ganador, que obtiene el premio mayor de $300.000.000. 4 Aciertos: 60 ganadores, con un premio individual de $258.300.

60 ganadores, con un premio individual de $258.300. 3 Aciertos: 1.637 ganadores, recibiendo cada uno $15.400.

1.637 ganadores, recibiendo cada uno $15.400. 2 Aciertos: 12.242 ganadores, que obtienen un premio de $4.000 cada uno.

MiLoto es uno de los juegos de suerte y azar más recientes en el portafolio colombiano, operado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ). Se lanzó con el objetivo de ofrecer mayores probabilidades de ganar, con un premio mayor que inicia siempre en $120 millones y que se acumula progresivamente si no hay un ganador en el sorteo anterior.



A diferencia de otros juegos de mayor formato, MiLoto utiliza una matriz de 5 números elegidos entre el 1 y el 39. Esta estructura matemática, con un universo de números más reducido, está diseñada para generar ganadores del premio mayor con más frecuencia.

El evento de este viernes, 19 de diciembre, confirma la caída del acumulado, lo que significa que el ciclo del premio se reinicia. Tal como indica la información del sorteo, el "Acumulado nuevo" para el próximo juego volverá a establecerse en su base de $120 millones.



¿Qué sigue para el ganador?

El portador del tiquete ganador, cuya identidad y ubicación no se revelan por protocolos de seguridad, dispone de un plazo legal de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Deberá presentarse con el tiquete original e intacto en las oficinas autorizadas por el operador para validar su premio e iniciar el proceso de cobro.

De hecho, MiLoto señala que el nuevo millonario debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los términos y condiciones del sorteo para reclamar su premio.

Es importante precisar que, según la legislación tributaria vigente en Colombia (Estatuto Tributario), el ganador no recibirá la totalidad de los $300 millones. Los premios de lotería están sujetos al impuesto por ganancia ocasional, que corresponde al 20% del valor neto del premio. Adicionalmente, se aplica una retención en la fuente del 17% sobre el valor bruto del premio.