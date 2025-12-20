En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Cayó MiLoto de nuevo: un jugador se llevó $300 millones este 19 de diciembre

Cayó MiLoto de nuevo: un jugador se llevó $300 millones este 19 de diciembre

Un único tiquete acertó los cinco números (10, 20, 15, 27 y 22) en el Sorteo 453 de MiLoto, llevándose el acumulado. Más de 13.900 personas ganaron premios.

