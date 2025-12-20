Identifican al primer responsable por entrada de pirotecnia al Atanasio en final de Copa Colombia

Como uno de los elementos clave para lograr la judicialización de los protagonistas de la batalla campal durante el clásico paisa entre Medellín y Nacional por la final de la Copa Colombia, ya está individualizado un grupo de 45 personas que ahora son buscadas por las autoridades.

Uno de los casos, en el que la misma Alcaldía dio a conocer lo que capturaron los videos de cámaras de seguridad, es el de un hincha de Atlético Nacional, responsable de ingresar, en su propia camioneta de color blanco, una gran cantidad de pirotecnia por la puerta por la que habitualmente ingresa el bus del equipo verdolaga.

Las imágenes captaron que, posteriormente, toda la carga fue ingresada por pasillos de la tribuna occidental, los mismos que recorren los jugadores y el cuerpo técnico para llegar al camerino, y finalmente fue entregada a miembros de la barra en la tribuna Sur, algunos minutos antes de la salida de los equipos al terreno de juego.

Sobre el responsable, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó, con video en mano, que ya fue identificado, incluso requerido por agentes de tránsito en las vías de la ciudad, y que deberá responder ante la justicia, no sin antes lamentar que un funcionario del equipo verdolaga lo alertara previamente para que modificara su vestimenta y saliera del estadio.



“Una persona, que al parecer es funcionario de uno de los equipos, de Nacional, de alguna forma se da cuenta de que a esta persona le estamos haciendo el seguimiento en las cámaras y va y le avisa que ya estaba identificado. Ahí le dicen: ‘estás pillado’. Y él sigue, se va, busca básicamente no ser identificado, se pone un buzo y se va del estadio”, relató.

Por lo pronto, se espera que en los próximos días se conozcan las sanciones colectivas a las barras, luego de que se reúna la Mesa de Seguridad y Convivencia en el Fútbol.