En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Identifican al primer responsable por entrada de pirotecnia al Atanasio en final de Copa Colombia

Identifican al primer responsable por entrada de pirotecnia al Atanasio en final de Copa Colombia

Se trata de un seguidor de Atlético Nacional que en su propia camioneta ingresó el material prohibido al escenario. modificó su vestimenta y luego salió. Revelaron videos de prueba por los que fue requerido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad