Boletas Atlético Nacional vs. Millonarios: precios y localidades para la Copa Sudamericana

La espera terminó y, finalmente, todo listo en Medellín para disputarse el duelo de la fase previa de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en una edición de uno de los clásicos más famosos del fútbol profesional colombiano.
Para adquirir las boletas, los hinchas verdolagas deberán ingresar a la página web oficial de Tribuna Verde, portal utilizado por el equipo para la distribución de entradas en este semestre, en este link: https://www.tribunaverde.com/
No. Atlético Nacional llegó a un acuerdo con la Conmebol para no permitir ingreso de hinchas de Millonarios, pese que el reglamento de la competencia obligaba. Esta decisión en pro a cuidar la seguridad del estadio ante el historial de rivalidad de ambos equipos.
“Sabemos que es el partido que a los dos nos obsesionado. Por suerte jugamos en el Atanasio y con nuestra gente, es un plus grande. Estamos confiados con la plantilla que tenemos para afrontar ese partido de la mejor manera, que nos salga de la mejor manera. En especial por esta Sudamericana tan linda que se armó este año”, expresó Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, sobre la necesidad de jugar con la hinchada 100 % verde, en diálogo con Win Sports.
Balance general (partidos con resultado):
La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.
Series mano a mano disputadas: 5
Detalle por torneos: