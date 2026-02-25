Boletas Atlético Nacional vs. Millonarios: precios y localidades para la Copa Sudamericana

La espera terminó y, finalmente, todo listo en Medellín para disputarse el duelo de la fase previa de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en una edición de uno de los clásicos más famosos del fútbol profesional colombiano.



Precios y localidades boletas Atlético Nacional vs. Millonarios

Sur: $75.000.

Norte: $75.000.

Gramilla: $75.000.

Oriental Baja: $136.000.

Oriental Alta: $150.000.

Occidental Baja: $214.000.

Occidental Alta: $235.000.

Platea: $358.000.

Para adquirir las boletas, los hinchas verdolagas deberán ingresar a la página web oficial de Tribuna Verde, portal utilizado por el equipo para la distribución de entradas en este semestre, en este link: https://www.tribunaverde.com/

Atlético Nacional vs. Millonarios // Fotos: X @nacionaloficial @MillosFCoficial

¿Habrá ingreso de hinchada visitante?

No. Atlético Nacional llegó a un acuerdo con la Conmebol para no permitir ingreso de hinchas de Millonarios, pese que el reglamento de la competencia obligaba. Esta decisión en pro a cuidar la seguridad del estadio ante el historial de rivalidad de ambos equipos.

“Sabemos que es el partido que a los dos nos obsesionado. Por suerte jugamos en el Atanasio y con nuestra gente, es un plus grande. Estamos confiados con la plantilla que tenemos para afrontar ese partido de la mejor manera, que nos salga de la mejor manera. En especial por esta Sudamericana tan linda que se armó este año”, expresó Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, sobre la necesidad de jugar con la hinchada 100 % verde, en diálogo con Win Sports.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Historial Atlético Nacional vs. Millonarios en torneo internacionales

Balance general (partidos con resultado):



Millonarios: 6 victorias

6 victorias Atlético Nacional: 4 victorias

4 victorias Empates: 6

La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.

Series mano a mano disputadas: 5



Atlético Nacional: 3 clasificaciones

3 clasificaciones Millonarios: 2 clasificaciones

Detalle por torneos:



Copa Libertadores 1989 (Cuartos): avanzó Atlético Nacional

avanzó Atlético Nacional Copa Libertadores 1995 (Cuartos): avanzó Atlético Nacional

avanzó Atlético Nacional Copa Merconorte 1998 (Semifinales): avanzó Millonarios

avanzó Millonarios Copa Merconorte 2000 (Final): campeón Atlético Nacional

campeón Atlético Nacional Copa Sudamericana 2007 (Segunda fase): avanzó Millonarios