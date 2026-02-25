Premio de Mega Millions de US$ 458 millones podría caer este viernes

Los números ganadores del sorteo de Mega Millions del martes fueron: 12, 39, 43, 49, 55, 23. Ningún boleto pudo acertar los seis números, por lo que el premio del viernes 27 de febrero se disparó a 458 millones de dólares, más de 1,6 billón de pesos.

Afortunadamente para los colombianos, es posible participar en línea a través de plataformas como LottoGiant. De hecho, varios extranjeros ya han ganado premios utilizando el servicio, embolsándose montos de entre 10.000 y 30 millones de dólares.

Con LottoGiant, el servicio de compra de boletos de lotería en línea líder en el mundo, la oportunidad de participar, e incluso ganar, el Mega Millions es real.

Cómo jugar Mega Millions en línea a través de LottoGiant



Simplemente dirígete a la página de Mega Millions en LottoGiant, elige los cinco números principales y un número adicional, crea una cuenta gratuita y confirma tu compra.

Después de la confirmación, el equipo de la oficina local de LottoGiant en EE.UU. Comprará el boleto oficial de Mega Millions en tu nombre y te enviará una copia escaneada directamente a tu cuenta.

Con presencia en más de 20 países, LottoGiant ofrece atención al cliente las 24 horas en español para garantizar una experiencia fluida.

¿Cómo puedo adquirir mis premios de Mega Millions?

Si ganas premios de menos de $600, el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria. Si ganas un premio mayor de Mega Millions, la empresa cubrirá todos los gastos de tu viaje para recibir el premio, y no tendrás que preocuparte por nada.

¡Tienes la seguridad de que el premio es 100% tuyo! - LottoGiant no cobra ninguna comisión.

Con 24 años de historia, LottoGiant ha construido una reputación que habla por sí misma: más de 130 millones de dólares pagados a más de 9 millones de boletos ganadores de todo el mundo.

¿Es legal jugar Mega Millions desde Colombia?

Está totalmente permitido jugar al Mega Millions desde Colombia. Las leyes de EE.UU. no imponen restricciones a la concesión de premios de lotería de EE.UU. a extranjeros, lo que valida la participación en línea en las loterías desde Colombia.

No pierdas la oportunidad de ganar US$ 458 mil millones hoy

¡Compra tus boletos oficiales de Mega Millions ahora para el próximo sorteo del viernes 27 de febrero y tendrás la oportunidad de ganar US$ 458 millones!

Tarnelux Holdings Limited opera el LottoGiant.net. Tarnelux Holdings Limited cuenta con licencia y está regulada en Tobique First Nation por la Tobique Gaming Commission. número de licencia 0000085, emitida el 10/07/2025. 18+. El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite lottogiant.net/responsable-gaming/

