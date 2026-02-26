Así es la fuerte granizada este jueves en algunos sectores de Bogotá: imágenes y videos

Nuevamente la ola invernal azotó algunos sectores de la capital en la tarde de este jueves, 26 de febrero. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la mayor concentración de lluvias se dio en las localidades de Engativá, Fontibón y Suba, además de una parte de Usaquén.

"Aumenta la intensidad de las lluvias en Fontibón y Engativá. También llueve de manera moderada en Suba. Si estas en estas zonas alista tu sombrilla, no atravieses encharcamientos y si tienes sótano revisa su sistema de bombeo", fue el mensaje enviado por la entidad, en especial porque a través de redes sociales se reportaron algunas zonas con granizada y lluvias con fuertes vientos.

De hecho, algunos de estos videos e imágenes mostraron la intensidad de las lluvias, por ejemplo, en el sector del Salitre la granizada alcanzó a poner el suelo casi todo de blanco y algunos usuarios compartieron esto en sus redes sociales.

Sin embargo, la mayor concentración de lluvias se registró en la localidad de Engativá y en el barrio Normandia o la altura del Salitre Mágico en donde se presentaron algunas inundaciones, acompañadas de problemas de movilidad en la avenida 68 generando tráfico lento en este punto de la ciudad.



Asimismo, lluvias torrenciales acompañadas de granizo y de descargas eléctricas. Por eso, las autoridades pidieron a las personas que salgan con ropa cómoda e implementos de protección para la lluvia como chaqueta y sombrilla.

