Ojo, Prosperidad Social cambia la forma de pagar los subsidios: estos serán los nuevos operadores

Cobrar a tiempo un subsidio no es un simple trámite, para miles de familias representa la compra del mercado, el pago de servicios públicos o los medicamentos del mes. Un cambio en el operador de pago, un punto de giro distinto o la falta de información pueden generar filas innecesarias, desplazamientos largos y hasta confusiones que retrasan el acceso al dinero. Por eso, estar atentos a cómo y dónde se entregan las transferencias es clave para evitar contratiempos.

Bajo ese panorama, Prosperidad Social cambió la forma de pagar las transferencias. Por medio de sus canales oficiales, la entidad anunció la adjudicación del contrato para la operación de entrega de recursos de sus programas de transferencias monetarias.

Desde Bogotá, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que se adjudicó la operación a una unión temporal, "con el objetivo es fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos, garantizando que el dinero llegue de manera oportuna y segura a los beneficiarios".



¿Cuáles son los nuevos operadores de pagos?

Los encargados de la dispersión de los recursos serán SuRed y SuperGiros, que conforman la unión temporal ganadora de la licitación (IMYC 01 FIP de 2026).

Este contrato contempla la prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago para los beneficiarios de los programas que administra la Dirección de Transferencias Monetarias.



Atención a beneficiarios de subsidios del Gobierno. Foto: Prosperidad Social.

El primer programa en iniciar pagos bajo esta modalidad será Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Las transferencias de programas como Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA se entregarán a través de más de 31.000 puntos directos distribuidos en 1.108 municipios de los 32 departamentos del país.

Publicidad

La modalidad de giro funcionará como mecanismo complementario, especialmente para población no bancarizada o con limitaciones de acceso a servicios financieros, mientras avanza la implementación del nuevo Sistema de Pagos ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo.

Según la entidad, el cambio busca promover la inclusión financiera, permitir que los beneficiarios elijan el canal de pago y reducir costos operativos para el Estado.

La meta para 2026 es ampliar el modelo a programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, facilitando que los recursos lleguen directamente al producto financiero elegido por cada persona, sin filas ni trámites adicionales.



Recomendaciones para los beneficiarios

Prosperidad Social reiteró que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios, además de estas recomendaciones:

Publicidad

No pagar intermediarios . El esquema permitirá recibir directamente en el producto financiero elegido por el beneficiario o directamente reclamarlo a través del operador de giro.

. El esquema permitirá recibir directamente en el producto financiero elegido por el beneficiario o directamente reclamarlo a través del operador de giro. Prosperidad Social, a través de sus gerencias regionales y en articulación con la banca, realizará jornadas de bancarización y registro de la cuenta bancaria a través del Gestor de Pagos, sistema que la entidad lanzará en las próximas semanas.

Por último, la entidad recordó que los beneficiarios deben informarse por medio de los canales oficiales y no pagar a terceros para acceder a un subsidio que es un derecho.

