En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ojo, Prosperidad Social cambia la forma de pagar los subsidios: estos serán los nuevos operadores

Ojo, Prosperidad Social cambia la forma de pagar los subsidios: estos serán los nuevos operadores

Prosperidad Social anunció, a través de sus canales oficiales, el cambio en los operadores encargados de entregar los recursos de sus programas de transferencias monetarias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad