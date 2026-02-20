Atención beneficiarios: se enredó primer pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de 2026

En un movimiento estratégico para garantizar la eficiencia en la dispersión de recursos, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció modificaciones importantes en el calendario de transferencias monetarias para el primer trimestre de 2026. Los ajustes responden principalmente al proceso de adjudicación del nuevo operador bancario que se encargará de llevar los subsidios a los rincones más apartados del país.

Colombia Mayor: Ciclo doble para mitigar retrasos

La población de la tercera edad será la primera en recibir atención. Según la entidad, el próximo 27 de febrero iniciará el trámite para las transferencias de Colombia Mayor, las cuales llegarán con una novedad: un ciclo doble de pago.

Esta medida busca compensar los tiempos de espera derivados de la transición contractual. Al respecto, Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, explicó la importancia de esta decisión: “Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿Qué pasará en marzo?

Para los millones de hogares que dependen de la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, el primer desembolso del año ha sufrido una reprogramación. Según las proyecciones oficiales, la entrega de recursos está prevista para la segunda y tercera semana de marzo.

Un punto clave para los beneficiarios es la focalización. Prosperidad Social aclaró que, en aras de la eficiencia administrativa, no habrá ingresos de nuevos hogares durante el primer ciclo de 2026. En su lugar, se utilizará la base de datos del último ciclo de 2025. Los interesados en ingresar al sistema deberán esperar a los ciclos 2 y 5, periodos establecidos para la actualización y entrada de nuevas familias.



Pagos de Colombia Mayor y Renta Ciudadana. Foto: Prosperidad Social.

Situación de Renta Joven y adjudicación de operadores

El programa Renta Joven presenta un escenario mixto. Los estudiantes y jóvenes que ya se encuentran bancarizados recibirán su incentivo de forma habitual el próximo martes 24 de febrero. No obstante, quienes dependen de la modalidad de giro deberán esperar a que el nuevo operador bancario inicie su ejecución formal.

El cronograma de adjudicación se encuentra en una fase crítica. Este jueves 19 de febrero venció el plazo para la presentación de propuestas por parte de las entidades financieras interesadas. Se estima que el proceso de evaluación, selección y puesta en marcha de la nueva operación tome un máximo de cuatro semanas.

Prosperidad Social hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en cadenas de desinformación o falsas convocatorias en redes sociales. Las fechas exactas de pago por municipio y los puntos de retiro autorizados se comunicarán exclusivamente a través de los canales oficiales: