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Blu Radio  / Devolución del IVA

Devolución del IVA

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Economía

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: anuncian nueva fecha para recibir pagos, conozca el plazo

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Economía

Adiós a las filas: Prosperidad Social lanza herramienta para recibir pagos directamente en la cuenta

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Economía

Prosperidad Social anuncia pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: inician en esta fecha

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Economía

Segundo pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: entregarán hasta $500 mil a beneficiarios

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Beneficiarios de programas de Prosperidad Social tienen hasta estas fechas para reclamar subsidios

Renta ciudadana y Devolución de IVA
Economía

Atención beneficiarios Renta Ciudadana y Devolución IVA de 2026: cambió calendario de primer pago

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Economía

La espera terminó: así será el calendario de pagos 2026 de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y más

Cronograma de pagos de Prosperidad Social.
Economía

Prosperidad Social publicó cronograma de pagos de fin de año: fechas clave para reclamar subsidios

Prosperidad Social estrena función para beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA
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Prosperidad Social estrena función para beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Link del Banco Agrario para consultar Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2024
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LINK Banco Agrario consultar pago de diciembre de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

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