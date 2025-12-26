Influenza H3N2 prende alarmas en Colombia: estas son las recomendaciones de un epidemiólogo

Un incremento inusual de casos de influenza H3N2 ha comenzado a encender las alertas sanitarias en varios países del hemisferio norte y, recientemente, también en Colombia.

Al respecto se refirió el médico epidemiólogo Leonardo León en entrevista en Mañanas Blu 10:30, quien señaló que este repunte estaría asociado a cambios genéticos del virus que han favorecido su circulación anticipada.

Según el especialista, la variante actualmente predominante corresponde a un nuevo subclado, conocido como subclado K, que “regularmente está en todas las partes del planeta”, pero que ha presentado mutaciones que alteraron su comportamiento habitual.

Estos cambios aparecen antes de lo esperado del periodo invernal, lo que ha generado un aumento de casos y hospitalizaciones, especialmente en Europa y Norteamérica explicó León

El fenómeno no es ajeno a América. En Estados Unidos, al menos cuatro estados ya han reportado aumentos significativos de casos, una situación que, según León, “es esperable dadas las características del virus”. En Colombia, aunque el aumento aún está en seguimiento, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia activa.



Virus H3N2 Foto: Unsplash

La importancia de la vacunación contra la influenza

Uno de los puntos clave abordados durante la entrevista fue la vacunación. León recordó que actualmente la vacuna contra la influenza es gratuita en todo el país y recalcó la importancia de que los grupos de mayor riesgo completen su esquema. Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes u obesidad, pacientes inmunosuprimidos —como quienes viven con VIH o reciben quimioterapia—, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. “Estas poblaciones son de especial cuidado, porque pueden presentar síntomas más graves”, enfatizó.

No obstante, el epidemiólogo fue claro en advertir que la vacuna no ofrece protección inmediata ni absoluta. “La respuesta inmunológica se da entre la segunda y tercera semana después de aplicarse la vacuna”, explicó, y añadió que este nuevo subclado podría generar cierto “escape inmunológico”, lo que hace indispensable mantener otras medidas de prevención.



Ojo con las medidas de prevención

Entre ellas, el uso del tapabocas vuelve a cobrar relevancia. León recomendó utilizarlo en espacios cerrados y en lugares con aglomeraciones, acompañado de una adecuada ventilación.

“Aprendimos esto durante la pandemia: debe haber un lugar por donde entra el aire y otro por donde sale”, recordó. También insistió en hábitos básicos como el lavado de manos y la forma correcta de toser o estornudar, usando el pliegue interno del codo para evitar la dispersión de partículas.

Finalmente, frente a la preocupación ciudadana por este pico de contagios, León señaló que podría presentarse un aumento por encima del promedio histórico.

Por ello, hizo un llamado al autocuidado y a la responsabilidad colectiva: “La salud es de todos, tanto de los Estados como de las personas”. Ante síntomas graves o antecedentes de viaje a zonas con alta circulación del virus, recomendó el aislamiento preventivo y la consulta médica oportuna.