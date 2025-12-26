En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Influenza H3N2 prende alarmas en Colombia: estas son las recomendaciones de un epidemiólogo

Influenza H3N2 prende alarmas en Colombia: estas son las recomendaciones de un epidemiólogo

El médico epidemiólogo Leonardo León explica el aumento de casos de influenza H3N2, los riesgos para poblaciones vulnerables y la importancia de la vacunación y el autocuidado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad