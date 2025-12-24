Gripe H3N2 se encuentra en Colombia: estos son los síntomas y cómo prevenirla

Colombia confirmó el primer caso del virus de influenza A (H3N2), una noticia que encendió las alertas sanitarias, aunque sin generar, por ahora, un escenario de alarma. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se trata de un caso importado con antecedente de viaje desde Estados Unidos. La detección se realizó en el departamento de Antioquia y, según las autoridades, hasta el momento no se ha evidenciado un aumento inusual en las infecciones respiratorias en el país.

Desde la aparición del covid-19, la vigilancia frente a las enfermedades respiratorias se ha intensificado. Cualquier nuevo reporte despierta inquietud por la posibilidad de otra pandemia. En ese contexto, el virus H3N2, conocido popularmente como la “supergripe”, ha ganado notoriedad en las últimas semanas debido a una serie de mutaciones que lo han hecho más contagioso frente a otras cepas de influenza estacional.

Su rápida propagación llevó a que países como México y Chile emitieran alertas y recomendaciones de autocuidado desde comienzos de diciembre. En Europa, el panorama tampoco ha sido menor: en España, el H3N2 provocó una fase epidémica desde finales de octubre, presionando los servicios de salud durante varias semanas.

Ante la confirmación del primer caso en Colombia, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de reconocer los síntomas y reforzar las medidas de prevención, especialmente en los grupos con mayor riesgo de complicaciones.



¿Cuáles son los síntomas del virus H3N2?

Según información de CARE Hospitals, el subtipo de influenza A (H3N2) es una cepa relevante de la gripe estacional que surgió tras un cambio genético del virus H2N2. Aunque muchos de sus síntomas pueden confundirse con los de una gripe común, existen particularidades que conviene tener en cuenta.



Vacuna contra la influenza AFP

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:



Fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C.

Tos seca persistente, que puede extenderse hasta por dos semanas.

Dolor de garganta y molestias al tragar.

Dolores musculares y corporales intensos.

Fatiga severa y sensación de debilidad.

Dolor de cabeza constante.

Congestión nasal o secreción persistente.

Escalofríos y sudoración.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al interactuar con personas que presenten estos síntomas, con el fin de reducir la propagación del virus. Además, algunos grupos deben tener especial cuidado debido a su mayor riesgo de complicaciones:



Mujeres embarazadas, especialmente en el segundo y tercer trimestre.

Niños menores de cinco años.

Adultos de 65 años o más.

Personas con enfermedades crónicas.

Cómo prevenir el contagio del virus influenza A (H3N2)

La prevención del H3N2 no depende de una sola medida. Si bien la vacunación es una herramienta clave, no siempre resulta suficiente, por lo que se recomienda combinarla con acciones de autocuidado que reduzcan la transmisión.

Entre las principales recomendaciones están:



Mantener una higiene adecuada de manos mediante lavado frecuente.

Usar mascarilla en espacios cerrados o concurridos.

Evitar el contacto cercano con personas infectadas.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Desinfectar con regularidad las superficies de uso frecuente.

Por ahora, el llamado de las autoridades es a la calma, sin bajar la guardia. El seguimiento oportuno y la prevención siguen siendo las principales herramientas para evitar que el H3N2 se convierta en un problema mayor de salud pública en Colombia.