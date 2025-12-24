¿Estamos frente a nueva pandemia? INS explica por qué virus H3N2 no es COVID-19

Tras el reporte de un caso de influenza H3N2, subclado K, detectado en un niño de dos años en Medellín que había viajado desde Estados Unidos, surgieron dudas y comparaciones inevitables con lo ocurrido al inicio de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud (INS) llamó a la calma y explicó que no se trata de un virus nuevo ni de una situación similar a la vivida en 2020.

En diálogo con Mañanas Blu, Diana Pava, directora del INS, aclaró que la influenza H3N2 ha circulado en Colombia y en el mundo desde hace años.

“Durante todo el año circulan de manera conjunta diferentes virus respiratorios: influenza A, B o C, virus sincitial respiratorio, adenovirus y también covid. El H3N2 no es un virus nuevo, ese es el principal mensaje”, señaló.



¿Qué significa la llegada del virus H3N2 a Colombia?

Según explicó la funcionaria, lo que se identificó recientemente es un subclado, conocido como K, que corresponde a una diversificación genética del mismo virus.



“El clado quiere decir que existe un grupo de muestras que comparten un origen común. Lo que se ha visto en otros países y ahora en Colombia es que ese grupo de muestras se está diversificando, pero sigue siendo el mismo virus”, indicó.

Pava recalcó que el hallazgo fue posible gracias a la vigilancia genómica que realizan el INS y las entidades territoriales. En este caso, el subclado fue detectado en Antioquia, pero no hay señales de alerta epidemiológica.

“Hasta el momento no se está registrando un incremento en la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos asociados a esto”, afirmó.



Síntomas del H3N2

Sobre los síntomas, la directora del INS explicó que son similares a los de la influenza conocida: fiebre, rinorrea, secreción nasal y tos, generalmente de curso leve. Insistió en que no se trata de COVID-19.

“Son virus totalmente diferentes. Covid sigue circulando, pero esto es influenza”, dijo.

Frente a la preocupación internacional por el aumento de hospitalizaciones en algunos países, Pava explicó que los virus tienen capacidad de mutar y cambiar, lo que genera alertas y refuerza la necesidad de vacunación.

“No estamos frente a una nueva pandemia ni frente a algo que no se maneje como una circulación estacional”, reiteró.

La funcionaria destacó que la vacuna contra la influenza sigue siendo efectiva frente a este subclado y que en Colombia es gratuita. Hizo un llamado especial a los grupos de riesgo: mayores de 60 años, niños entre 6 y 23 meses, mujeres embarazadas desde la semana 14, personal de salud y personas con enfermedades crónicas como asma, EPOC, diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Sobre medidas de prevención, Pava recomendó retomar hábitos de autocuidado. “Si tiene síntomas respiratorios, evite eventos masivos, quédese en casa, hidrátese y use tapabocas, especialmente en espacios cerrados. Nos falta volver a generar conciencia”, señaló.

En cuanto a signos de alarma, la directora del INS mencionó dificultad respiratoria, coloración azulada alrededor de la boca o en los dedos, y, en niños, aleteo nasal. En esos casos, recomendó consultar de inmediato a los servicios de salud.

Finalmente, Pava fue enfática en el mensaje central: “No estamos frente a una nueva pandemia, no es covid, es influenza. Es un virus estacional que ya conocemos y que, con vacunación y autocuidado, se puede manejar”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: