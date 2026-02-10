Neurólogo revela cuál es el horario deseado para despertarse después de pensionarse

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Para muchas personas, salir pensionado es un logro de vida. Poder disfrutar la vejez con tranquilidad suele verse como la recompensa más deseada tras años de trabajo. Sin embargo, este cambio también obliga a modificar rutinas, ya que el despertador, los trancones y los horarios rígidos desaparecen de un día para otro.
Ese descanso, no obstante, puede convertirse en un golpe importante para algunas personas. Dormir de más o levantarse temprano sin una razón clara puede afectar el ánimo, la energía y la calidad del sueño. Ante este escenario, médicos señalan que la jubilación no es sinónimo de perder hábitos saludables.
Frente a esto, el neurólogo Christopher Winter, director de la clínica Charlottesville Neurology and Sleep Medicine y referente internacional en estudios sobre el sueño, asegura que mantener una hora fija para despertarse es clave tras la jubilación. “Intento animar a las personas mayores jubiladas a que establezcan una hora de despertarse constante”, explica el especialista.
Según revelan los expertos, la hora adecuada para levantarse después de dejar de trabajar está entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana. Este rango se ajusta mejor a los ritmos circadianos naturales del cuerpo y permite aprovechar la luz solar de las primeras horas del día.
Entre los principales beneficios de este horario se encuentran:
Levantarse en ese rango ayuda a sincronizar el reloj biológico con el ciclo natural de día y noche, algo que suele alterarse tras dejar la vida laboral activa.
No todas las personas funcionan de la misma manera. Según explica la especialista en medicina conductual del sueño Jade Wu, el impacto de madrugar o no depende del cronotipo de cada individuo. “Que esto sea positivo también depende de si uno suele levantarse temprano o tarde”, aclara.
Aun así, los especialistas coinciden en que la regularidad pesa más que dormir hasta tarde sin control. La clave está en elegir un horario y respetarlo, incluso durante los fines de semana.
Además del horario para despertarse, los expertos recomiendan reforzar otros hábitos:
Estas pautas buscan recuperar un ritmo circadiano equilibrado, fundamental para sentirse con más energía y bienestar después de la jubilación.