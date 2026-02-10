Neurólogo revela cuál es el horario deseado para despertarse después de pensionarse

Para muchas personas, salir pensionado es un logro de vida. Poder disfrutar la vejez con tranquilidad suele verse como la recompensa más deseada tras años de trabajo. Sin embargo, este cambio también obliga a modificar rutinas, ya que el despertador, los trancones y los horarios rígidos desaparecen de un día para otro.

Ese descanso, no obstante, puede convertirse en un golpe importante para algunas personas. Dormir de más o levantarse temprano sin una razón clara puede afectar el ánimo, la energía y la calidad del sueño. Ante este escenario, médicos señalan que la jubilación no es sinónimo de perder hábitos saludables.

Frente a esto, el neurólogo Christopher Winter, director de la clínica Charlottesville Neurology and Sleep Medicine y referente internacional en estudios sobre el sueño, asegura que mantener una hora fija para despertarse es clave tras la jubilación. “Intento animar a las personas mayores jubiladas a que establezcan una hora de despertarse constante”, explica el especialista.



¿A qué hora despertar luego de jubilarse?

Según revelan los expertos, la hora adecuada para levantarse después de dejar de trabajar está entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana. Este rango se ajusta mejor a los ritmos circadianos naturales del cuerpo y permite aprovechar la luz solar de las primeras horas del día.

Entre los principales beneficios de este horario se encuentran:



Mejor regulación de la melatonina , la hormona del sueño.

, la hormona del sueño. Mayor estado de alerta en la mañana.

en la mañana. Menor somnolencia durante el día.

durante el día. Sueño nocturno más profundo y reparador.

Levantarse en ese rango ayuda a sincronizar el reloj biológico con el ciclo natural de día y noche, algo que suele alterarse tras dejar la vida laboral activa.



Foto: Freepik.

El cronotipo también influye en el pensionado

No todas las personas funcionan de la misma manera. Según explica la especialista en medicina conductual del sueño Jade Wu, el impacto de madrugar o no depende del cronotipo de cada individuo. “Que esto sea positivo también depende de si uno suele levantarse temprano o tarde”, aclara.

Aun así, los especialistas coinciden en que la regularidad pesa más que dormir hasta tarde sin control. La clave está en elegir un horario y respetarlo, incluso durante los fines de semana.



Hábitos diarios que ayudan a dormir mejor tras la jubilación

Además del horario para despertarse, los expertos recomiendan reforzar otros hábitos:



Evitar siestas largas durante el día.

Realizar actividad física suave en la mañana, como caminar o estirarse.

Desayunar siempre a la misma hora para “anclar” el reloj interno.

Reducir el consumo de cafeína y comidas pesadas en la tarde.

Mantener el dormitorio oscuro, fresco y libre de pantallas antes de dormir.

Estas pautas buscan recuperar un ritmo circadiano equilibrado, fundamental para sentirse con más energía y bienestar después de la jubilación.