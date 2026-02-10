Encuentran camioneta de la senadora Aida Quilcué tras su secuestro en el Cauca

Tras confirmarse el secuestro de la senadora Aida Quilcué entre Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hallazgo de la camioneta en donde se transportaba la funcionara antes de desaparecer junto a su equipo de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta no presentó signos de violencia o de ataque, pero sí completamente abandonada sin ningún rastro de hacía dónde pudo ser llevada la funcionara y en la zona avanza operaciones de la fuerza pública para dar pronto con la senadora.

"La guardia indígena reporta que llegó al lugar y halló la camioneta donde viajaba la senadora @aida_quilcue, pero sin personas en el interior. Se continúa la búsqueda. Cualquier información llame al 147 o 165", indicó el ministro de Defensa a través de su cuenta de X.

La camioneta fue hallada gracias a la Guardia Indígena, según contó el jefe de la cartera de Defensa, y junto a las autoridadades avanza búsqueda en la zona para ubicar a la senadora. Cabe recordar que en este sector operan algunos grupos al margen de la ley.



"Lo que nos informan es que la parte alta en Inchada, donde casi no hay señal, pues ya no se volvió a tener información ni responde ni el celular ni ella aparece ni han dicho que es un secuestro. Estamos con la Guardia trabajando de manera interna en la zona para ver qué podemos hacer frente a lo que está sucediendo”, dijo Jhoe Sauca, exconsejero del CRIC.