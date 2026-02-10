¿Quiere ir al Carnaval de Barranquilla? Estos son los precios en avión desde Bogotá

Miles de personas se preparan para vivir unos días de fiesta en el Atlántico gracias al Carnaval de Barranquilla, eso sin contar a los miles de turistas que, seguramente, llegarán a la ciudad para vivir estas festividades. Pero, por supuesto, no será algo barato y deberá tener en cuenta los precios de los tiquetes si planea ir a 'Curramba'.

Carnaval de Barranquilla Foto: redes sociales

Precios de vuelos para el Carnaval de Barranquilla

Latam: los vuelos para viajar entre el 13 y 18 de febrero -fechas en que se lleva a cabo el carnaval-, se encuentran en 652.000 pesos en un solo trayecto, es decir, ida y vuelta en 1.300.000.

Avianca: aquí los precios incrementan, dependiendo la hora y fecha del viaje los valores varían desde 750.000 hasta 1.200.000 pesos en un solo trayecto, es decir, de hasta más de 2.000.000 puede llegar a costar el ida y vuelta.

JetSmart: los precios no cambian mucho e igual se encuentran valores entre 650.000 hasta 1.100.000 pesos, demostrando la temporada alta en la ciudad y lo costoso que puede salir viajar en estos días al carnaval.

Wingo: acá sí podrá encontrar un precio menor, pues hay precios desde 400.000 pesos un solo trayecto, mientras que ida y vuelta puede salir hasta en 750.000 pesos.

Consejos para ahorrar dinero en el viaje al Carnaval de Barranquilla

Sin duda un festival como este suele ser una fiesta inolvidable, por ende, gastar dinero se vuelve algo casi inevitable. Estos son algunos consejos:

