En San Pedro de Urabá esperan la llegada de maquinaria para hacer reparaciones en represa El Caimán

Autoridades de Gobierno y gestión del riesgo en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, siguen de cerca la situación ocurrida en las últimas horas en la represa El Caimán donde una parte del vertedero se ha venido desmoronando, según reportaron las comunidades de la zona.

Tras la disminución en el nivel de alerta de rojo a amarillo, expertos de la administración local y técnicos del Dagran y la Secretaría de Infraestructura del departamento llegaron hasta la zona, a unas tres horas del casco urbano, para evaluar la situación y definir las obras a implementar en este afluente del que se benefician unas 40 familias.

"Dejamos la alerta amarilla porque debemos estar en un constante monitoreo, y es por eso que se desplazó un equipo de la Alcaldía, y unos técnicos de Planeación, y un ingeniero de la Gobernación, a mirar cómo sigue la situación", afirmó Gustavo Ortega, secretario de Planeación de San Pedro de Urabá.

San Pedro de Urabá // Foto: Gobernación de Antioquia

El funcionario también destacó que tras la coordinación con organismos departamentales en esta localidad del Urabá antioqueño están a la espera de la llegada lo más pronto posible de maquinaria amarilla para iniciar obras iniciales de mitigación que ya se han identificado.



"Vamos a hacer una gestión de una maquinaria. Efectivamente, la Gobernación nos está apoyando con la Secretaría de Infraestructura y el Dagran para iniciar un ingreso de maquinaria para tratar de hacer unas unos contenedores, hacer una contención con la comunidad para que el boquete que está en un grado bajo no aumente", añadió.

La llegada de estos elementos y el inicio de obras, advirtió Ortega, depende también de condiciones climáticas que favorezcan el buen estado de las vías de acceso a esta zona, pues la localidad ha sido una de las más afectadas de la subregión por cuenta de las lluvias.

Este cúmulo de agua ubicado en la zona norte del municipio favorece a poblaciones de las veredas El Caimán y El Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate, de donde sus habitantes se sirven del líquido para diferentes actividades cotidianas y productivas.