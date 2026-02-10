En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Denuncian secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

Denuncian secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

El ministro de Defensa confirmó que la mandataria habría sido secuestrada junto a su equipo de seguridad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad