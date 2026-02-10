Denuncian secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó una denuncia sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué en el departamento del Cauca, exactamente entre Inzá y Totoró.

El funcionario anunció que la Fuerza Pública adelanta su búsqueda este martes. Además, se conoció que la congresista habría sido secuestrada junto con su cuerpo de seguridad.

Toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora @aida_quilcue.



Cualquier información suministrarla llamando al 147 o 165. https://t.co/WHAIyRA3r9 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 10, 2026

Por su parte, el equipo de la senadora Aida Quilcué lanzó una alerta a través de X.

"Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad", escribieron desde la cuenta de la funcionaria.



#SOS informamos a al opinión pública que la Senadora Aida Quilcue y su esquema de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoro Cauca.



Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora y su esquema de seguridad.



Equipo… — Aida Quilcué (@aida_quilcue) February 10, 2026

Reacción de la Guardia Indígena

Tras la denuncia, la Guardia Indígena se sumó a la búsqueda de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad.

El último reporte indica que se desplazaban en una camioneta hacia Popayán, pero su rastro se perdió en la parte alta de Inzá.

Publicidad

"Lo que nos informan es que la parte alta en Inchada, donde casi no hay señal, pues ya no se volvió a tener información ni responde ni el celular ni ella aparece ni han dicho que es un secuestro. Estamos con la Guardia trabajando de manera interna en la zona para ver qué podemos hacer frente a lo que está sucediendo”, dijo Jhoe Sauca, exconsejero del CRIC.

El exconsejero explicó que la senadora viajaba acompañada de su esquema de seguridad que normalmente son dos integrantes de su protección, sin embargo, no responde llamadas ni mensajes, lo que ha generado preocupación entre las comunidades.

Desde el CRIC señalaron que en esa zona delinquen grupos armados, y exigen a las autoridades una pronta reacción para esclarecer lo ocurrido.

