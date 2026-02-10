En vivo
Habla Jhon Jáder Durán como jugador del Zenit: revela lo más importante para cambiar de equipo

Habla Jhon Jáder Durán como jugador del Zenit: revela lo más importante para cambiar de equipo

El delantero ya realizó su primer entrenamiento con su nuevo equipo, donde también es figura el colombiano Wilmar Barrios.

