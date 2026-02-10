Habla Jhon Jáder Durán como jugador del Zenit: revela lo más importante para cambiar de equipo

Jhon Jáder Durán ya es oficialmente nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo y, en sus primeras declaraciones, dejó claro cuál fue el factor decisivo para dar el salto en su carrera, pues viene de jugar solo seis meses en el Fenerbahçe de Turquía.



“Lo más importante es que me querían aquí”

El atacante reveló que antes de tomar la decisión de jugar en Rusia habló con su compatriota Wilmar Barrios, quien le explicó detalles del club y del proyecto deportivo.

“Estuve hablando un poco con Wilmar Barrios. Me explicó todo y decidí por el proyecto, por el tiempo de juego, por la participación en el equipo”, aseguró. Pero más allá de lo deportivo, subrayó lo que terminó inclinando la balanza: “Creo que eso es lo más importante, que me quieren en el lugar”.

Para Durán, sentirse valorado fue determinante en el cambio de equipo, pues, según la prensa turca, ya no estaba teniendo la mejor relación con el Fenerbahçe.



Durán quiere ser campeón

El delantero dejó claro que no llega a Rusia solo para sumar minutos, sino con ambición de levantar títulos. Por eso, aseguró que espera marcar muchos goles y convertirse en un aporte clave para el equipo.

“Como todo jugador, siempre quiero quedar campeón. Voy a dar lo mejor para sacar el proyecto adelante”, afirmó.



Durán entrenando con el Zenit X: @fczenit_en

¿Qué número usará Jhon Durán?

En cuanto al dorsal, volverá a vestir la camiseta número '9', un número que considera parte de su identidad. Vale recordar que en Turquía usó la '10' y el '9' vuelve a su espalda, pues el último club en el que la lució fue con Al-Nassr.

“Siempre he estado con ese número desde que empezó mi carrera. Me siento muy feliz de poder seguir portándolo”, señaló.

El mensaje a la afición del Zenit

Finalmente, el colombiano envió un mensaje directo a los hinchas del Zenit: agradeció el apoyo y prometió entrega total.

“Que esperen mucho trabajo, mucha entrega y mucho aporte de mí. Voy a jugar como un hincha más”, afirmó el colombiano, que espera volver a su mejor nivel para ser tenido encuenta por el seleccionador Néstor Lorenzo para el Mundial de la Fifa 2026.