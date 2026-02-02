John Jáder Durán no seguiría en Fenerbahçe y prensa turca da pistas de su próximo club

Continúan los rumores sobre el futuro de John Jáder Durán, quien en los últimos días ha sido protagonista en diferentes medios de comunicación de Turquía por lo que sería su inminente salida del Fenerbahçe.

De acuerdo con la prensa de ese país, al parecer, el atacante colombiano estaría viajando a Rusia para unirse como nuevo jugador del Zenit, equipo de la primera división rusa con sede en la ciudad de San Petersburgo.

Si bien el delantero colombiano milita en el Fenerbahçe de Turquía, el dueño de sus derechos deportivos es el Al-Nassr de Arabia Saudita. Por eso, el Zenit se encargaría de pagar el 40 % del salario de Durán.

Jhon Jáder Durán con el Fenerbaçhe Foto: AFP

En el Zenit, Durán tendría como compañero a otro compatriota y referente del equipo ruso: Wilmar Barrios, quien desde hace varios años está en ese club y ha sido campeón en repetidas ocasiones. Estando allí, ha sido parte de los procesos con la Selección Colombia, pero últimamente no volvió a ser convocado por el mejor desempeño que tienen otros futbolista en la posición de volante.



Vale recordar que, desde hace varios días, Durán ha sido noticia por los equipos que estaban interesados en contar con sus servicios deportivos. De hecho, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó que uno de los que preguntó por el colombiano fue la Juventus de Italia, pero no se concretó su traspaso a uno de los equipos más importantes de Italia.

John Jader Durán ha militado en varios equipos de talla internacional: Chicago Fire de Estados Unidos, Aston Villa de Inglaterra, Al-Nassr de Arabia Saudita y, por ahora, el Fenerbahce de Turquía. Esta noticia continúa a la espera de confirmación.