Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras el Millonarios vs. Medellín

El encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay, en el que Millonarios recibió al Independiente Deportivo Medellín, tuvo que ser suspendido debido a la presencia de charcos en el terreno de juego del estadio Nemesio El Campín, producto de las fuertes lluvias registradas en Bogotá el pasado domingo 1 de febrero.

Aunque se esperó un tiempo prudente para intentar retomar el compromiso y evaluar si el sistema de drenaje hacía efecto, la situación no presentó mejoría. Ante ese panorama, se tomó la decisión de suspender el partido y reprogramarlo para continuar sobre las 3:00 de la tarde del lunes 2 de febrero.

Con el empate sin goles entre el cuadro embajador y el Medellín, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, en la fecha 4, quedó de la siguiente manera, a falta de dos compromisos por disputarse: Internacional de Bogotá vs. Tolima y Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla.



Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay fecha 4

Pasto 9 pts Bucaramanga 8 pts Tolima 7 pts América 7 pts Cali 7 pts Llaneros 6 pts Once Caldas 6 pts Santa Fe 6 pts Fortaleza 6 pts Internacional 6 pts Águilas Doradas 5 pts Jaguares 4 pts Atlético Nacional 3 pts (tres juegos pendientes) Junior 3 pts Cúcuta 2 pts Deportivo Pereira 2 pts Medellín 2 pts Millonarios 1 pt Boyacá Chicó 1 pt Alianza 1 pt

¿Cuándo vuelven a jugar Millonarios y Medellín?

La quinta jornada de la Liga BetPlay iniciará el próximo viernes 6 de febrero. Ese día, el Deportivo Medellín será el encargado de abrir la fecha cuando reciba al Internacional de Bogotá a las 8:30 de la noche. Por su parte, Millonarios disputará su compromiso en el cierre de la jornada, cuando visite al Deportivo Cali el domingo 8 de febrero, a partir de las 6:20 de la tarde.