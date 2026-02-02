Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de febrero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales son transmitidos por el canal Teleantioquia, lo que garantiza transparencia y confianza para los apostadores.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, convirtiéndose en una opción accesible para distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados.

El número ganador del chance Paisita Noche de este lunes 2 de febrero de 2026 es el xxxx.



¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es efectivo.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la llamada “quinta balota” o número adicional, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todas las noches. De lunes a sábado juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 de la noche.



Cómo se juega el chance Paisita Noche

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):