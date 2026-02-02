En vivo
Capturan a joven que pretendía transportar droga fajada en su cuerpo en vía Fusagasugá-Bogotá

Capturan a joven que pretendía transportar droga fajada en su cuerpo en vía Fusagasugá-Bogotá

Según las autoridades, con esta captura se evitó la circulación de más de 7.000 dosis de alucinógenos en la capital y en municipios aledaños.

