Capturan a joven que pretendía transportar droga fajada en su cuerpo en vía Fusagasugá-Bogotá

La Policía Nacional confirmó la captura de un joven de 18 años que pretendía transportar estupefacientes fajados en su cuerpo desde Puerto Asís hasta Bogotá.

Según información preliminar, esta persona que fue sorprendido en la vía Fusagasugá-Bogotá, sector Valsalice, llevaba escondido en su cuerpo tres paquetes sellados de base de coca y otros tres con clorhidrato de cocaína.

"En un puesto de control ubicado en la vía que conduce al municipio de Fusagasugá, nuestros uniformados interceptaron a un ciudadano de 18 años. Tras un registro personal, se hallaron en su poder más de 3.000 dosis de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 dosis de base de coca, bajo la modalidad de adherido", afirmó el coronel Mauricio Herrera, comandante Departamento de Policía Cundinamarca

Foto: captura de video

La Fiscalía General de la Nación presentó a esta persona ante un juez de control de garantías quien legalizó la captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



Video de la captura:

Asimismo, las autoridades destacaron que con esta captura se evito la circulación de cerca de 7.000 dosis de alucinógeno.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien ante la línea 123 cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el país.