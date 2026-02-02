En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Javier Suárez entra al top 10 de la Bota de Oro Europea

Luis Javier Suárez entra al top 10 de la Bota de Oro Europea

El colombiano sigue siendo el hombre del gol del Sporting y ahora entra en la pelea por disputar un anhelado galardón.

