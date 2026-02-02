Luis Javier Suárez entra al top 10 de la Bota de Oro Europea

El buen desempeño y los goles de las últimas fechas le han permitido a Luis Javier Suárez ingresar en el listado de aspirantes a la Bota de Oro Europea, ubicándose en el octavo puesto. En este ranking aparecen en los primeros lugares figuras de talla mundial como Harry Kane, del Bayern Múnich, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

La Bota de Oro es un trofeo otorgado por los medios deportivos European Sports Media al máximo goleador de las ligas europeas de primera división. Desde 1968 se entrega un galardón que consiste en una bota dorada en oro, diseñada por Adidas.

El último gol de Suárez en la liga de Portugal fue el domingo, 1 de febrero, frente al Nacional de la isla de Madeira, tanto que resultó decisivo para la victoria del Sporting. Este fue resaltado en la prensa internacional porque lo hizo de taquito e, incluso, catalogado como "milagro" porque fue en el último minuto del partido.

Además, el pasado 24 de enero marcó un doblete en el partido Sporting–Arouca, también clave para sumar los tres puntos. En 20 partidos disputados en la presente temporada del fútbol portugués, Suárez, de 28 años y nacido en Santa Marta, ha anotado 18 goles y ha dado 4 asistencias. Actualmente, el equipo de Lisboa ocupa el segundo lugar de la tabla con 51 puntos.



Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa Foto: AFP

En la Uefa Champions League, Suárez marcó un doblete frente al Paris Saint-Germain y fue una pieza determinante para que el Sporting de Lisboa clasificara de manera directa a los octavos de final. En el torneo continental, el delantero samario ha disputado 8 partidos y ha convertido 4 goles.

Si bien es poco probable que Luis Javier Suárez logre la Bota de Oro en esta ocasión, ya que Mbappé (22 goles) y Erling Haaland (20 goles), primero y segundo del escalafón, lo superan por varios puntos (equivalente al doble de goles), no deja de ser un mérito destacado que un jugador de la selección Colombia figure en esta prestigiosa clasificación.