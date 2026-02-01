Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo1 de febrero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y cuenta con una amplia tradición, especialmente en el departamento de Antioquia. Su popularidad se debe, en gran parte, a su cercanía con la cultura paisa, a la que rinde homenaje desde su nombre, consolidándose como un sorteo habitual para miles de jugadores que consultan a diario los resultados del chance Paisita Noche.

Número ganador del chance Paisita Noche 1 de febrero

El número ganador del chance Paisita Noche de este domingo1 de febrero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego de azar se caracteriza por ofrecer apuestas accesibles, con valores que oscilan entre los $500 y los $25.000, lo que permite la participación de un público diverso. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Aunque el anuncio se transmite por televisión, los resultados también pueden consultarse en plataformas autorizadas, lo que facilita el acceso a la información.

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una opción adicional conocida como la quinta balota, pensada para quienes buscan premios mayores. Esta alternativa permite incrementar las ganancias cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras, sin modificar la dinámica tradicional del juego.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días del año y mantiene horarios fijos, lo que ayuda a los jugadores a organizar sus apuestas y consultar oportunamente los resultados.



De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde. En cambio, los domingos y festivos se juega a las 8:00 de la noche. Esta regularidad permite que los participantes estén atentos al anuncio oficial en el momento exacto en que se revelan los números ganadores.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según el número de cifras acertadas y el orden del resultado. Entre las opciones más comunes se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio (en UVT):



Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: además, se exige certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

