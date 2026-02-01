Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo1 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y cuenta con una amplia tradición, especialmente en el departamento de Antioquia. Su popularidad se debe, en gran parte, a su cercanía con la cultura paisa, a la que rinde homenaje desde su nombre, consolidándose como un sorteo habitual para miles de jugadores que consultan a diario los resultados del chance Paisita Noche.
El número ganador del chance Paisita Noche de este domingo1 de febrero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Este juego de azar se caracteriza por ofrecer apuestas accesibles, con valores que oscilan entre los $500 y los $25.000, lo que permite la participación de un público diverso. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Aunque el anuncio se transmite por televisión, los resultados también pueden consultarse en plataformas autorizadas, lo que facilita el acceso a la información.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una opción adicional conocida como la quinta balota, pensada para quienes buscan premios mayores. Esta alternativa permite incrementar las ganancias cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras, sin modificar la dinámica tradicional del juego.
El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días del año y mantiene horarios fijos, lo que ayuda a los jugadores a organizar sus apuestas y consultar oportunamente los resultados.
De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde. En cambio, los domingos y festivos se juega a las 8:00 de la noche. Esta regularidad permite que los participantes estén atentos al anuncio oficial en el momento exacto en que se revelan los números ganadores.
El chance Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según el número de cifras acertadas y el orden del resultado. Entre las opciones más comunes se encuentran:
Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
Documentos obligatorios para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el monto del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|31 Enero 2026
|7504 - Toro
|Paisita Noche
|30 Enero 2026
|3574 - Zorro
|Paisita Noche
|29 Enero 2026
|7945 - Delfín
|Paisita Noche
|28 Enero 2026
|0742 - Cabra
|Paisita Noche
|27 Enero 2026
|6086 - Zorro
|Paisita Noche
|26 Enero 2026
|9583 - Caballo
|Paisita Noche
|25 Enero 2026
|0527 - Toro
|Paisita Noche
|24 Enero 2026
|8147 - Conejo
|Paisita Noche
|23 Enero 2026
|5318 - Toro
|Paisita Noche
|22 Enero 2026
|5238 - León
|Paisita Noche
|21 Enero 2026
|4939 - León
|Paisita Noche
|20 Enero 2026
|4863 - Perro