Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Deportes  / Fútbol  / Messi y René Higuita desataron la emoción en el amistoso entre Inter Miami y Nacional

El compromiso se disputó este sábado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, allí ambas figuras emocionaron a los asistentes tras protagonizar un encuentro único.

