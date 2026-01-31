Messi y René Higuita desataron la emoción en el amistoso entre Inter Miami y Nacional

Este sábado se vivió una jornada memorable para el fútbol, con la realización de un partido amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami, como parte de su preparación para el primer semestre de 2026.

El compromiso se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde los aficionados no solo apoyaron al conjunto paisa encabezado por David Ospina, sino que también celebraron la presencia de figuras internacionales como Lionel Messi, Luis Suárez y el resto del plantel del equipo estadounidense.

Previo al inicio del encuentro, los asistentes fueron testigos de un momento especial, Lionel Messi compartió un emotivo saludo con una de las grandes leyendas del fútbol colombiano, René Higuita, lo que generó una gran ovación en las tribunas.

Emotivo encuentro entre Messi y René Higuita. Foto: @InterMiamiCF en X.

El partido, considerado por muchos como un evento histórico, marcó el segundo duelo de pretemporada para el equipo dirigido por Javier Mascherano, actual campeón de la MLS, que llegó a Colombia tras perder 3-0 ante Alianza Lima en territorio peruano.



El emocionante encuentro entre Messi y René Higuita

A través de sus redes sociales, Inter Miami difundió un video en el que se aprecia el especial momento protagonizado por Messi y René Higuita, recordado mundialmente por el icónico “escorpión”.



En las imágenes se observa al exarquero colombiano con uno de los balones del partido, el cual le pide al argentino que firme. Posteriormente, ambos intercambian algunos pases y culminan el encuentro con un abrazo lleno de admiración y respeto mutuo.