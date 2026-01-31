Atlético Nacional vs. Inter Miami: IA predice quién ganará el histórico partido en Medellín

El estadio Atanasio Girardot será escenario este sábado, 31 de enero, de un duelo poco habitual en el fútbol continental: Atlético Nacional recibirá al Inter Miami, equipo que llega a Medellín con Lionel Messi como principal atractivo, para disputar un amistoso inédito que servirá como preparación para el conjunto estadounidense.

Este será la segunda prueba de pretemporada del Inter, bajo la dirección técnica del argentino Javier Mascherano y actual campeón de la MLS, pues viene de una derrota 3-0 ante Alianza Lima en Perú.



IA predice el ganador del partido

La inteligencia artificial de ChatGPT contestó ante la pregunta de quién podría ser el ganador y destacó el ataque del Inter con Messi, pero resaltó que Nacional puede sorprender en cualquier momento con sus jugadores. Sin embargo, dio como favorito al equipo rosado.

"Inter Miami llega como favorito para ganar, sobre todo por su actual nivel ofensivo y el impacto de Lionel Messi, que continúa siendo un desequilibrante en cualquier partido en el que participa", respondió ChatGPT.

Asimismo, esta IA se animó a predecir el marcador de este partido que se jugará en la capital de Antioquia. Señaló que el Inter dejará atrás la derrota y sumaría una victoria con gol incluido de Messi.



"Atlético Nacional 1 – 2 Inter Miami. Goles esperables: ⚽ Inter Miami: Messi (tiro libre, penal o jugada individual) + un gol de jugada colectiva. • ⚽ Nacional: gol por intensidad, balón parado o error defensivo tras cambios", detalló la inteligencia artificial.

Lo cierto es que en el fútbol cualquier cosa puede pasar, desde una jugada de fantasía hasta un error del arquero, interfiriendo directamente en el marcador.



Quiénes jugarán en Nacional vs. Inter

La expectativa en Medellín es alta por la posible presencia desde el inicio de Lionel Messi, quien estaría acompañado por nombres de peso como Luis Suárez, el argentino Rodrigo De Paul, el venezolano Telasco Segovia y otras fichas clave del proyecto deportivo del club de Florida.

La principal ausencia confirmada será la del lateral español Sergio Reguilón, quien sufrió un esguince de grado dos en la rodilla derecha durante el partido ante Alianza Lima y quedó descartado para el compromiso en Colombia.

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón señaló que el amistoso será clave para afianzar la idea de juego del Inter.



Nacional, con ritmo competitivo y nómina completa

Atlético Nacional llega al amistoso con una realidad distinta. El conjunto verdolaga viene con más ritmo y en el último partido goleó 4-0 frente a Boyacá Chicó, que también fue su debut en la Liga BetPlay. Sin embargo, el equipo no ha vuelto a jugar desde entonces debido a aplazamientos provocados por los conciertos de Bad Bunny en Medellín y por la reprogramación del duelo ante Junior, precisamente para dar espacio a este compromiso internacional.

Atlético Nacional X: @nacionaloficial

Dirigido por Diego Arias, Nacional tendrá toda su nómina disponible, incluyendo referentes como David Ospina, William Tesillo, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, en un año en el que el principal objetivo internacional será la Copa Sudamericana.

También destacan las incorporaciones recientes, como el lateral argentino Milton Casco, quien llegó para cubrir la salida de Camilo Cándido, y el extremo venezolano Eduard Bello, fichado tras la partida de Marino Hinestroza al Vasco da Gama.

Las emociones en el Atanasio Girardot comenzarán desde las 4:30 de la tarde, hora colombiana.